Yolanda Díaz acude a gala de la 98 edición de los Oscar y se reunirá con Oliver Laxe y el equipo de 'Sirat'
EP
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha viajado a Estados Unidos para reunirse con la delegación española y los nominados y nominadas a los Oscar, entre los que se encuentra el cineasta Oliver Laxe, para posteriormente asistir a la gala de la 98 edición de los premios, según consta en la agenda del Gobierno.
La ministra se reunirá con Oliver Laxe, que encara la gala de la 98ª edición de los Premios Oscar con nominaciones en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.
La cinta española compite en Mejor Película Internacional con la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho.
En Mejor Sonido, el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas compite con 'F1', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'. 'Sirat' ha conseguido que sus tres sonidistas sean el primer equipo enteramente femenino de la historia nominadas al Oscar en Mejor Sonido.
Los premios se entregarán en el Dolby Theater de Los Ángeles, a los que optan como favoritos 'Los Pecadores' y 'Una batalla tras otra', con 16 y 13 candidaturas, respectivamente.
- Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
- El Ayuntamiento de Córdoba salva el escollo de los cernícalos primilla e iniciará este año la construcción del jardín del Campo Santo de los Mártires
- La diseñadora cordobesa Juana Martín presenta en Madrid su nueva colección flamenca: 'Herencia'
- Brecha de género en la Universidad de Córdoba: el nuevo alumnado femenino en Química y Bioquímica impulsa un ligero cambio de tendencia
- Senderismo en Córdoba: la ruta que sigue los pasos de califas y romanos hasta Santa María de Trassierra
- Un herido tras ser golpeado su vehículo por un coche de la Policía Local de Córdoba en la glorieta de El Arcángel
- La CHG acometerá obras de mejoras del embalse de Bembézar