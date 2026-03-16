Premios de cine
Los olvidados del 'in memoriam' de los Oscar: de Eric Dane a Brigitte Bardot
‘Una batalla tras otra’ de Paul Thomas Anderson se impone a ‘Los pecadores’ con seis Oscars y 'Sirat' se va de vacío
Alba Giraldo
El 'in memoriam' de la ceremonia de los premios Oscar ha recordado un año más a las figuras del cine fallecidas durante el último año, como Robert Redford, Diane Keaton, Rob Reiner, Catherine O’Hara, Robert Duvall y Diane Ladd. Sin embargo, el homenaje no ha incluido a todas las personalidades fallecidas en el último año.
Como ha publicado 'Variety', entre los nombres no han aparecido personalidades como James Van Der Beek, Eric Dane, Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart, el actor Bud Cort y la icónica actriz francesa Brigitte Bardot.
Otros artistas han sido recordados en la lista publicada en la página web oficial de la Academia, pero no en la emisión televisiva. Entre ellos figuran George Wendt, Julian McMahon, James Ransone, Danielle Spencer, Loretta Swit y Demond Wilson.
Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la actuación de Barbra Streisand, que interpretó un fragmento de la canción 'The Way We Were', perteneciente a la película que protagonizó junto a Redford. Durante el tributo a Rob Reiner también participaron diversas estrellas de Hollywood, entre ellas Kiefer Sutherland y Meg Ryan, que aparecieron para rendir homenaje al cineasta.
Por su parte, Diane Keaton recibió un recuerdo extenso, presentado por Rachel McAdams, actriz conocida por su papel en 'The Family Stone'.
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