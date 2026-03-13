Crítica de cine
El francés Stéphane Demoustier ('La chica del brazalete') parte de la historia real del arquitecto Otto von Sprecklesten para hablar del conflicto entre arte y poder
'El arquitecto', dirigida por Stéphane Demoustier, relata la llegada del arquitecto Otto von Sprecklesten a París para construir el Arco de la Défense, mostrando sus desafíos y el choque entre ideales y poder
Desirée de Fez
El arquitecto
Director: Stéphane Demoustier.
Reparto: Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Xavier Dolan, Swann Arlaud, Michel Fau, Micha Lescot, Jean des Fôrets, Cédric Appietto, Alessandro Bressanello.
Estreno: 13/03/26
Puntuación: ★★★
Puede parecer, por la descripción de la propuesta y la pulcritud de sus imágenes, que 'El arquitecto' es una película de nicho y solemne. No es así, aunque es formalmente ceremoniosa y está centrada en el mundo de la arquitectura. Dirigida por el francés Stéphane Demoustier ('La chica del brazalete'), está inspirada en 'Le Grand Arche', libro de Laurence Cossé que recoge la historia de un personaje real: el alemán Otto von Sprecklesten, un arquitecto alemán que, en 1983, sin demasiada experiencia previa (había construido su casa y cuatro iglesias), ganó el concurso de arquitectura convocado por François Mitterrand. Su proyecto fue la construcción del Arco de la Défense de París, y la película de Demoustier, también guionista, documenta la llegada del arquitecto a la ciudad para cumplir su cometido y las dificultades con las que se encuentra para convertir su proyecto en una realidad.
La película conecta en algunos temas, incluso en la concepción de ciertas escenas, con la reciente 'The Brutalist' (2024), pero no es tan melodramática, no hay en ella tanta gravedad y, al contrario que el filme de Brady Corbet, tiene bastante humor. Muy bien escrita e interpretada, ingeniosa en su manera de apoyar formalmente las ideas arquitectónicas del protagonista (Claes Bang), 'El arquitecto' trasciende el universo que describe al plantear asuntos universales como la ética profesional, los límites, incluso el precio, del idealismo, la relación entre arte y política y el choque entre los ideales y el poder.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
- Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
- El Ayuntamiento de Córdoba construirá una pasarela peatonal para conectar Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa
- La cadena francesa Kiabi y la alemana New Yorker abrirán en el centro comercial La Sierra de Córdoba, ocupando el local de Zara
- Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Dos operadores negocian la reapertura del antiguo cine del centro comercial Zoco de Córdoba, cerrado desde 2007