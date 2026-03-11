Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios Oscar

¿Por qué 'Sirat' está nominada a Mejor Sonido?

'Sirat' compite por los galardones a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido

Fotograma de la película 'Sirat'.

Fotograma de la película 'Sirat'. / MOVISTAR PLUS+ / Europa Press

Dúnia Drudis Picazos

Barcelona

'Sirat' se ha convertido en la única película española con representación en los Oscar, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. En un primer momento, durante las fases de votaciones, parecía que iba a ser candidata también a las categorías de música, casting y fotografía, pero finalmente cayeron.

De esta manera, 'Sirat' ha sido el primer film español en tener una nominación a Mejor Sonido, después de que 'La sociedad de la nieve' casi lo consiguiera en 2024. Además, este hito viene acompañado de otro, ya que es la primera vez que un equipo formado únicamente por mujeres opta a esta categoría. Las responsables detrás de este logro son Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas. Además, el largometraje viene de una serie de victorias en esta categoría en los premios nacionales, tanto en los Gaudí, como en los Goya.

Las características del galardón

La categoría de sonido ha cambiado durante los años. En 2021 se unificaron los premios de Mejor Edición de sonido y Mejor Mezcla de sonido en el galardón de Mejor Sonido. De esta manera, los criterios para la nominación y la elección de la película ganadora van más allá de la banda sonora –que tiene su propio galardón–; se basan en la capacidad que tiene el sonido para construir una narrativa que acompañe al filme. Además, el galardón se centra en aspectos técnicos sobre el montaje y la producción del sonido, así como la calidad y la integración del audio en las películas.

En el caso de 'Sirat' el sonido es prácticamente un personaje más de la película, no solo durante las raves que se celebran, sino a lo largo de toda la película. En general, la crítica ha destacado que el sonido convierte la película en una experiencia sensorial que combina los sonidos del ambiente –así como los silencios– con la música electrónica característica de las fiestas rave. De hecho, Oliver Laxe pidió al equipo de sonidistas "investigar el contexto, los espacios naturales y el mundo de las 'rave'", explicaba Amanda Villavieja en una entrevista a El Periódico.

Además, otro hecho que han destacado, tanto por parte de la crítica, como desde la dirección del largometraje es la “artesanía” del proyecto, como lo describe el director del largometraje, Oliver Laxe, en una entrevista en La Revuelta. A diferencia de las demás producciones nominadas como 'Los pecadores' o 'Frankenstein', 'Sirat' cuenta con un equipo reducido. De hecho, las tres responsables del sonido trabajaron en la producción “durante 9 meses”, tal como aseguraba Laxe en el programa de RTVE.

