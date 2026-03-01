'Los Domingos', Mejor película en los premios Goya 2026

'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, ha logrado este domingo el Goya a Mejor Película, en la última categoría que se ha entregado en esta 40 edición, y se convierte en la cuarta producción dirigida por una mujer que logra este galardón.

"Producir 'Los Domingos' ha sido creer que lo íntimo también es político, que mirarnos incluso en lo más incómodo nos hace avanzar. Aún nos queda como sociedad muchos prejuicios que derribar", ha asegurado la productora Sandra Hermida, que ha recogido el 'cabezón', junto con sus compañeros Marisa Fernández, Manu Calvo y Nahikari Ipiña.

Por su parte, Fernández ha asegurado que están "felices" de haber abierto las puertas a Alauda Ruiz de Azúa y haber confiado en ella. "Esperamos y confiamos que en los próximos 10 años, no hay por qué esperar 40, los datos de este premio a Mejor Película no nos sonrojen", ha señalado.

Asimismo, ha llamado a seguir apostando por películas que hablen de "contradicciones" y que se compartan con el público que "sigue creyendo en el cine". "Esto va por vosotros. Os lo debemos todo", ha agregado Fernández.

Con este galardón, 'Los Domingos' ha ganado un total de cinco Goyas en esta noche, de los 13 a los que aspiraban.

La cinta ha superado a 'La cena' (Cristóbal García, Lina Badenes, Roberto Butragueño); 'Maspalomas', Ander Barinaga-Rementeria Arano, Ander Sagardoy Múgica, Fernando Larrondo y Xabier Berzosa); Sirat (Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymó y Xavi Font); y Sorda (Adolfo Blanco, Miriam Porté y Nuria Muñoz Ortín).

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).