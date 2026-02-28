La alfombra roja de los Goya 2026: "Con lo que está pasando, es imposible hacer una gala demasiado politizada"

Parafraseando a Napoleón, veinticinco siglos contemplaban a quienes desfilaron por la alfombra roja de la cuadragésima edición de la gala de los Premios Goya, celebrada este sábado en Barcelona. No en balde Clitemnestra extendió una alfombra roja para recibir al victorioso Agamenón, rey de Micenas, tras la guerra de Troya. Al menos eso cuenta Esquilo en la tragedia 'Agamenón'. Se atribuye a Sid Grauman, propietario del Egyptian Theatre de Los Ángeles, la introducción de la alfombra roja destinada desde hace 2.500 años a los triunfadores en el ámbito cinematográfico, en el estreno de 'Robin de los bosques' (1922). Esquilo también cuenta en 'Agamenón' que Clitemnestra mata a su esposo después de haberle puesto la alfombra roja, lo que nos podría llevar a paralelismos con las trampas y crueldades del éxito. Pero sería muy aguafiestas.

Varios cientos de personas hacían cola para acceder al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) a las cuatro de la tarde del sábado. Eran los ganadores del sorteo para poder asistir a la alfombra roja exterior de la ceremonia de los Goya 2026. Un grupo de estudiantes de interpretación estaba en los primeros lugares de la fila. "Hemos venido porque somos fanáticas del cine español, sobre todo de las actrices y los actores -dijeron-. Ojalá hagamos algún contacto, pero es muy difícil". "Que viniera Penélope Cruz sería lo más", suspiraron. No vino. Una de ellas había llegado a las nueve. Cuando se abrió el acceso se vio por qué: lograron los mejores sitios tras las vallas. Y a esperar a que empezara a pasar algo, cosa que en serio no sucedió hasta pasadas las siete.

Teatreros

También estaban en la cola los amigos Sandra Iniesta, Javier Pardo y Ariadna Montero. Los dos primeros forman parte de la compañía teatral 42 Segundos y la tercera, de la Companyia 23. Sus preferencias para el Goya a la mejor película se dividen entre 'Los domingos' y 'Sorda'. Las mejores interpretaciones masculinas son para el trío las de Julio Peña ('El cautivo') y Álvaro Cervantes ('Sorda'), de hecho nominados en las categorías de actor revelación y actor de reparto. Hay unanimidad en cuanto a la mejor interpretación femenina: Patricia López Arnaiz, esta sí candidata a mejor actriz protagonista por 'Sorda'.

Dos operarios retiraron el plástico protector de la moqueta roja minutos antes de que se permitiera la entrada, en grupos, a los ganadores del sorteo. Excitación y carreras.

La ceremonia de los Goya tuvo lugar en Barcelona por primera y hasta el sábado última vez en 2000, cuando Pedro Almodóvar arrasó con 'Todo sobre mi madre'. Era como si los fans llevaran todos los años pasados acumulando ganas de glamur.

'Free Palestine'

La mayoría de los participantes en el 'photocall' lucían una chapa con el lema 'Free Palestine'. "Espero que la gala sea muy política", dijo la directora Carla Simón. "Hoy mismo ha comenzado una guerra el mismo que quería el Premio Nobel de la Paz", contextualizó el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien acudió acompañado de su pareja, Lluís, cosa poco frecuente. Collboni celebró la gala como un "reconocimiento a la concentración de talento y la potencia que tiene el cine catalán".

Quizá la persona más contenta en la alfombra roja fue Mitch, 22 años, nominado a actor revelación por 'Romería'. "Da igual lo que pase -explicó-. Hoy es un día para brindar, brindar y brindar. Incluso han venido colegas de Madrid". Mitch, por cierto, sabía algo sobre el tema de 'Romería', la epidemia de heroína de los 80 y los 90: "Crecí escuchando a Eskorbuto, Cicatriz y RIP, cómo no iba a tener una idea sobre lo que sucedió". Si bien Albert Serra, nominado a la mejor dirección y a la mejor película documental por 'Tardes de soledad', rivalizaba con Mitch. "A estos actos siempre vengo a disfrutar. Por algo son una celebración, ¿no?", expuso. Dos antitaurinos exhibieron pancartas a su paso por la alfombra roja exterior. "Ni me he dado cuenta. Parece que hay gente que no entiende que yo no hago toros, ni los legislo, yo hago películas".

El aplausómetro

"No ganar casi que sería un alivio -reconoció Ángela Cervantes, nominada a mejor actriz protagonista por 'La furia'-. Tener que salir a hablar me da pánico". De nuevo, la situación internacional: "Con lo que está pasando, es imposible hacer una gala demasiado politizada". El aplausómetro alcanzó su registro máximo con Susan Sarandon, Premio Goya Internacional.

Con la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que denunció "el atropello a la legalidad internacional en Irán", acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, concluyó una alfombra roja por la que también pasaron Oliver Laxe, Eva Libertad, Alauda Ruiz de Azúa, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, Jaume Claret, Nora Navas, Álvaro Cervantes, Patricia López Arnaiz, Leiva, Alba Flores y un sinfín de nominados, así como Marcel Barrena, Greta Fernández, Rossy de Palma, Bad Gyal, Macarena Gómez, La Casa Azul, Carlos Cuevas, Clara Segura, Miki Esparbé, Leonor Watling, Laia Marull, Daniel Guzmán, Karla Sofía Gascón, Alexia Putellas y otro sinfín de no nominados.