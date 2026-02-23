Tres mujeres y un desierto: el oscarizado sonido de ‘Sirat’

Por primera vez en la historia, el equipo de sonido de una película española con parte de producción catalana y formado por tres mujeres, ha sido nominado al Oscar. Amanda Villavieja (sonido directo), Laia Casanovas (diseño de sonido) y Yasmina Praderas (mezclas) son las responsables de las magnéticas texturas sonoras de ‘Sirat’, el filme de Oliver Laxe que también compite en la categoría de película internacional. Su trabajo en los espacios abiertos del desierto se enfrentará al rumor de los motores de los bólidos de ‘F1: La película’, el universo musical-vampírico de ‘Los pecadores’, el crujir de huesos y maderas de ‘Frankenstein’ y la agitación sonora de ‘Una batalla tras otra’. De momento ya han ganado el Gaudí al mejor sonido y se postulan para lograrlo en los próximos Goya.

Villavieja ha colaborado mucho con Laxe, Isaki Lacuesta y José Luis Guerin, y entre sus últimos trabajos se encuentran también ‘Estrany riu’ y ‘Salve María’. En esta última coincidió con Praderas, que ha alternado en su filmografía producciones de corte más independiente (‘Aro berria’) y de mayor envergadura (‘Un monstruo viene a verme’ y ‘As bestas’). También estuvo en ‘Mi querida cofradía’ junto a Casanovas, quien ha trabajado en un par de títulos de Almodóvar –‘La voz humana’ y ‘Madres paralelas’– y en filmes como ‘Casa en flames’ y ‘La furia’.

El cineasta Oliver Laxe y su equipo celebran las nominaciones de ‘Sirat’ a los Premios Oscar en directo desde Madrid. / Lucía Feijoo Viera| José Oliva / Europa Press

¿Qué les pidió Laxe a nivel de sonido? “En mi caso fue importante el trabajo previo al rodaje, es decir, las lecturas de guion y las localizaciones”, nos explica Villavieja. Se trata de “investigar el contexto, los espacios naturales, el mundo de las ‘rave’ y el trabajo con los no actores. El guion, como en las otras dos películas que he hecho con Oliver, describe de manera muy detallada las intenciones sonoras en las escenas”. Villavieja añade que al tratarse también de un filme de aventuras, resultaba vital el registro del rugido de los camiones y los sonidos de la climatología, todo lo que forme parte del paisaje sonoro. Así como ese plano inicial que marca el filme, el de la membrana de un altavoz en la ‘rave’, “como si fuera un órgano o la imagen del altavoz que pierde su caja acústica, un poco como el ‘trance’ del personaje de Sergi López”.

Oliver Laxe, director de 'Sirât', en los Premios Feroz 2026 / Gtres / Sergio R Moreno

“En las primeras conversaciones con Oliver no hablamos tanto de que tipo de sonido como de las emociones que se querían transmitir y cómo llevarlo a cabo”, recuerda Casanovas. “Fue un proceso largo y con mucha prueba-error porque Oliver viene de una tradición más documental, y en ‘Sirat’ necesitaba ser más expresivo con el sonido, pero manteniendo el equilibro con el documental. Recapitulamos muchos tipos de viento clasificándolos emocionalmente. Lo normal en el diseño de sonido son dos meses, pero precisamente por esta razón en ‘Sirat’ necesitamos nueve”. Praderas apunta que “en el caso de las mezclas, Oliver tenía una visión emocional muy clara a la vez que abierta. Nuestras conversaciones giraron alrededor de sensaciones, ritmo y percepción. Este lenguaje compartido permitió que las decisiones sonoras estuvieran siempre alineadas con la intención narrativa”.

Capturar el sonido en un desierto, un auténtico desafío. Para Villavieja, “era la primera vez que grababa sonidos en un desierto como este de Marruecos, muy cerca de la ciudad de Arfoud”. ¿Con qué dificultades se enfrentó? “Las mayores son el viento y la arena en suspensión. Hemos grabado con vientos muy fuertes e incluso con tormentas de arena. Pese a ello, es alucinante trabajar a partir de una base sonora tan cargada de elementos en los que percibes pocas cosas, pero con mayor nitidez”.

Casanovas añade en relación con las dificultades en la posproducción de sonido que “el desierto es prácticamente la única localización del filme, los personajes lo atraviesan y va variando, y el reto era como hacerlo cambiar a través del sonido y convertirlo poco a poco en un espacio más mental”. El trabajo con las mezclas duró cuatro semanas. Praderas: “Hicimos tres semanas seguidas y la película se presentó en Cannes. Aquella proyección nos permitió poner en valor lo que habíamos hecho, pero también nos sirvió para reflexionar sobre los últimos ajustes sonoros que creímos convenientes”.

El sonido ha ganado presencia y relieve. Pero las partidas económicas destinadas a este departamento, dentro del presupuesto global de una película, quizá no estén a la misma altura. En opinión de Villavieja, “en la fase de sonido directo es insuficiente. En ‘Sirat’ ha estado bien, pero necesitaría tener algo más de tiempo para grabar ambientes después del rodaje, quedarme una semana y transitar las localizaciones a la búsqueda de más sonidos para la película”. Desde la posproducción de sonido, “al estar al final de la cadena del proceso a veces nos encontramos algo limitados de recursos”, suscribe Casanovas.

¿Cómo viven la nominación al Oscar? Casanovas confiesa que “es una alegría inmensa, estamos muy contentas y agradecidas. Es un honor que los compañeros de nuestro gremio en Estados Unidos nos hayan reconocido”. Para Praderas, “lo vivo como algo casi abrumador, y por otro lado me siento muy feliz con una experiencia tan increíble. Es evidente que la nominación te da mucha visibilidad, pero creo también que es el trabajo del día a día lo que realmente nos da valor”. Villavieja: “Estamos muy felices. Creo que el trabajo de sonido de ‘Sirat’ se sale de la norma y es muy distinto al resto de los filmes nominados, que tienen un gran presupuesto detrás”.

Oliver Laxe en el rodaje de 'Sirat'. / EPC

Es la primera vez que trabajan juntas las tres. Praderas asegura que “la colaboración fue fundamental. Venimos de experiencias y estilos profesionales distintos, y creo que esto nos aportó unas herramientas muy valiosas. El trabajo mutuo se basó en la escucha, la confianza y el diálogo”. Casanovas agrega que “con Yasmina llevamos tiempo trabajando juntas. Es muy bonito llegar hasta aquí con alguien con quien te entiendes tan bien. Con Amanda tenía muchas ganas de trabajar, ha sido una experiencia muy colaborativa y enriquecedora”. Villavieja recoge el guante: “La colaboración ha sido increíble. Yo hablo con Laia antes del rodaje y nos volvemos a encontrar cuando ella recibe el montaje casi definitivo y todos los materiales de sonido directo. Podemos en común todo aquello que tendremos que configurar en el diseño de sonido. En este caso pude seguir todo el proceso de las mezclas”.

En las últimas décadas el sonido ha experimentado una evolución y una revolución. Les comento que uno de los primeros en utilizar el concepto “diseño de sonido” fue David Lynch, pero Villavieja y Casanovas me corrigen: el padre del término fue antes Walter Murch cuando consideró que en ‘Apocalypse now’ era el diseñador de un espacio. “Antes, con la grabación analógica es ocho pistas, las posibilidades técnicas eran muy limitadas. Con la llegada de los ordenadores y diferentes software de edición tenemos posibilidades infinitas”, subraya Casanovas.

Según Villavieja, “el Dolby Atmos aparece en 2012 e influye en las formas de trabajar el sonido, con más canales o altavoces, creando diseños más inmersivos. Antes también era muy creativo, pero la revolución técnica nos permite llegar a nuevas formas expresivas”. Praderas ratifica la revolución en el sonido: “La tecnología nos permite trabajar con mucha más resolución y definición, utilizar gran cantidad de capas de sonido. La limpieza de los diálogos facilita retratar todo tipo de ambientes, efectos y música”. Villavieja destaca en ‘Sirat’ lo logrado por sus dos compañeras con el Dolby Atmos y el ‘subwoofer’ (el trabajo con los graves).

‘Sirat’ puede verse como la culminación de un largo proceso en las tres, pero cada una tiene una extensa actividad en películas de todas las tendencias. ¿Cómo ven su trabajo al margen de ‘Sirat’? Praderas: “Cada película es un mundo, y cada una comporta sus retos y sensibilidades. El sonido es también un trabajo colectivo y, en mi caso, dependo de los ingredientes que me llegan del sonido directo, el diseño sonoro y la música. No hay que perder de vista la historia y, a partir de aquí, hay que dar color, espacio y dinámica acompañando así las necesidades de cada proyecto”. Casanovas: “Lo más estimulante de trabajar el sonido con directores muy distintos es el reto que comporta. El sonido es creativo y narrativo, transmite una autoría como lo hace la imagen. Que parte aportas tu y como te adaptas a su estilo es una experiencia muy atractiva”.

Noticias relacionadas

Villavieja conoce a fondo el cine de Guerin, Lacuesta y Laxe, “los tres escriben pensando en el sonido. Guerin es muy fan del sonido directo y siempre está muy pendiente de los sonidos en el set, para él también son imágenes. Isaki es para mí esencia documentalista, busca mientras rueda, nunca está sujeto a un guion. ‘La leyenda del tiempo’ y ‘Entre dos aguas’ son un free jazz sonoro que me gusta mucho. Y en el caso de Laxe es muy sonoro en la fase de escritura, pero su búsqueda está más presente en la fase del montaje de sonido. Sin alejarse del realismo, es quien tiende más al expresionismo”.