Estrenos de cine
Crítica de 'Aquel verano en París': una aventura olímpica
Valentine Cadic construye un peculiar relato de aprendizaje, tierno y desconcertante, con el trasfondo de los Juegos de 2024
Quim Casas
'Aquel verano en París'
Directora: Valentine Cadic
Intérpretes: Blandine Madec, India Hair, Arcadi Radeff
Año: 2025
Estreno: 8 de agosto de 2025
★★★
París, agosto de 2024, la ciudad entera marcada por los Juegos Olímpicos. Blandine, procedente de Normandía, aprovecha la estancia parisina para ver las pruebas de natación y para reencontrarse con su hermana por parte de padre y conocer a la hija de esta. La acompaña cierta torpeza: no la dejan entrar en el recinto olímpico porque lleva una abultada mochila, le cuenta su vida a un joven periodista que solo le pide su opinión sobre los Juegos y debe dejar el albergue en el que se hospeda a la segunda noche porque es para menores de 30, y ella los acaba de cumplir entre el primer y el segundo día de su extraña aventura parisina.
Blandine pone todo de su parte por integrarse, aunque tiene tendencia a hablar demasiado y es algo introvertida. 'Aquel verano en París' equipara su punto de vista con el de este personaje que enternece y desconcierta a partes iguales.
Aunque tiene 30 años y no despierta al amor, el filme puede verse como un peculiar 'coming of age', pues al final del relato muchos aspectos de este breve aprendizaje habrán valido la pena. Hace dos años, la directora Valentine Cadic y Blandine Madec, la actriz que interpreta a la imaginaria Blandine, ya mostraron la soledad vacacional del mismo personaje en el corto 'Vacaciones de verano', esta vez en un cámping.
