Pedro Pascal, el hombre de moda en Hollywood (a los 50)

Actuar en una película o una serie con el rostro escondido detrás de una máscara o la cabeza embutida en un casco galáctico no acostumbra a ser sinónimo de éxito. Lo vivió en carne propia David Prowse, el hombre elegido para interpretar a Darth Vader en las primeras películas de 'Star wars', a quien nunca le vimos la cara en los filmes ni tampoco escuchamos su voz. Todo lo contrario le ocurriría años después a Pedro Pascal (Santiago de Chile, 1975), actor chileno nacionalizado estadounidense. Y precisamente en los mismos dominios galácticos de George Lucas. No era un advenedizo ni un recién llegado cuando los productores de Lucasfilm y Walt Disney Studios lo escogieron para vestir la coraza y el casco de metal del protagonista de 'The mandalorian' (2019-2023), un cazarrecompensas hosco y solitario, de nombre Din Djarin, que hace su trabajo después de la caída del Imperio. No se quitó el casco hasta el último episodio de la primera temporada. Sin embargo, gracias al éxito de esta serie, de las mejores del universo 'Star wars', Pascal empezó a estar en boca de todo el mundo.

El hombre sin rostro se convirtió en una presencia fascinante. No podía expresar emociones con la mirada y su vestimenta era tan rígida como funcional. Quedaba el gesto (y no solo el acrobático) y, sobre todo, el misterio: ¿quién se escondía tras la máscara del solitario y ritual Din Djarin, un antihéroe que además tenía como compañero a una criatura tan sumamente expresiva como Grogu, el Bebé Yoda? Quizá no fuera el personaje más obvio para catapultar a un actor al éxito, aunque muchos telespectadores ya conocían a Pascal por su cometido en otro rutilante bombazo catódico, 'Juego de tronos', serie en la que apareció en siete episodios de la cuarta temporada como el príncipe Oberyn Martell, azote de la casa Lannister. Pascal aceptó el envite de representar al guerrero 'mandaloriano', y después ha sabido rentabilizar a la perfección, y en un tiempo récord, los parabienes cosechados por 'The mandalorian' hasta convertirse en un actor de moda a los 50 años.

Agente Javier Peña

Empezó a actuar a finales de los 90. Figurando aún como Pedro Balmaceda –su nombre completo es José Pedro Balmaceda Pascal– intervino en algunos episodios de 'Buffy, cazavampiros', 'Policías de Nueva York', 'The good wife', 'El mentalista' y 'Homeland'. Después de 'Juego de tronos' continuó picando piedra –aparece en esa extraña coproducción chino-estadounidense que es 'La gran muralla', dirigida por Zhang Yimou y protagonizada por Matt Damon, y fue un asesino a sueldo en 'The equalizer 2', junto a Denzel Washington– y gozó de otra oportunidad televisiva con 'Narcos' (2015-2017), bien aprovechada, aunque con el peligro de encasillarse en el arquetipo hispano: en esta serie sobre la lucha contra el cartel de Medellín encarnó a Javier Peña, uno de los agentes de la DEA que dio caza a Pablo Escobar.

Pedro Pascal, en 'Narcos' / Netflix

Una producción de Netflix, 'Triple frontera', de J. C. Chandor, sobre un grupo de exmilitares que planean un golpe contra unos narcotraficantes, le hizo formar un curioso 'wild bunch' con Ben Affleck y Oscar Isaac. Fue la antesala a 'The mandalorian', y de aquí a ser el supervillano de 'Wonder woman 1984', horadar en la cultura gay del wéstern de la mano de Pedro Almodóvar en el corto 'Extraña forma de vida', protagonizar 'The last of us' –la serie basada en un videojuego pandémico y postapocalíptico– y dar vida al general Acacius de 'Gladiator 2'.

Actor para todo

Que Pascal es una de las presencias masculinas más vistosas y requeridas del Hollywood actual, y que sabe adaptarse a todos los géneros y estilos –su sentido del humor quedó patente cuando fue el anfitrión de 'Saturday Night Live', en su emisión del 4 de febrero de 2023–, lo refrenda su currículo en este 2025. Se ha convertido en Mister Fantastic, o El Hombre Elástico, en 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos', el filme con el que Marvel intenta darle por fin entidad a uno de sus supergrupos menos bendecidos por el éxito cinematográfico. Ha vuelto con la segunda temporada de 'The last of us'. Protagoniza con Dakota Johnson y Chris Evans 'Materialistas', el nuevo filme de la directora de 'Vidas pasadas', la surcoreana Celine Song. Rivaliza con Joaquin Phoenix en 'Eddington', la última propuesta de Ari Aster, vía A24, mezcla de comedia negra, drama y wéstern en plena pandemia del coronavirus. E interpreta el vídeo promocional que Spike Jonze ha realizado para los AirPods 4 de Apple, con música de Guitarricadelafuente.

El tópico del hombre hecho a sí mismo le cuadra. Nada fue fácil antes de llegar a los Estados Unidos. Su madre, Verónica Pascal, era sobrina de un familiar de Salvador Allende. Su padre, José Balmaceda, fue delatado durante la dictadura. Tuvieron que pedir asilo en la embajada de Venezuela. Pascal, con seis meses de edad, se quedó al cuidado de una de sus tías. Después toda la familia se exilió en Dinamarca, y de allí pasaron a Estados Unidos. Cuando sus padres regresaron a Chile en 1995, él decidió quedarse en Nueva York para estudiar interpretación. El padre aparecería interpretándose a sí mismo en 'Los perros', un filme que revive los efectos de la dictadura de Pinochet. Una de las hermanas del actor, Lux Pascal, hizo la transición de género hace unos años y ha protagonizado recientemente el filme 'Miss Carbón', sobre la primera mujer minera en Argentina.

