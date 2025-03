'Flow, un mundo que salvar', la película que ha ganado un Oscar tras revolucionar el cine de animación

Es una de las sorpresas cinematográficas del año. Acaba de ser nominada al Oscar por partida doble (en las categorías de Mejor Largometraje de Animación y Mejor película Internacional), y en las últimas semanas no solo obtuvo el Globo de Oro sino que también fue elegida la mejor película animada de 2024 por el New York Film Critics, la Asociación de Críticos de Cine de Los Angeles y la Academia del Cine Europeo; en total, ha ganado más de 50 premios desde que vio la luz en mayo pasado en el Festival de Cannes. El último en sumarse a su palmarés es el Oscar a mejor película de animación. Se trata de 'Flow, un mundo que salvar', segundo largometraje del letón Gints Zilbalodis, y el mérito que ese palmarés denota de por sí es aún mayor si se tiene en cuenta que completarlo costó menos de cuatro millones de dólares, que fue animado íntegramente con un ‘software’ gratuito llamado Blender y que su metraje no incluye ni un solo diálogo.

"Siempre he sentido que puedo obtener más expresividad de un movimiento de cámara, una mirada o un gesto que de un montón de palabras y, de hecho, en ninguna de las películas que he hecho hasta la fecha se oye lo que entendemos por palabras", nos explica el director, que creó su primer largometraje de animación con solo ocho años y se dio a conocer gracias a su debut en formato largo, 'Away' (2019). "Akira Kurosawa, Sergio Leone, Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson... Todos los directores que más admiro dominan el lenguaje visual".

La gran diferencia

La principal fuente de inspiración de 'Flow' es 'Aqua' (2012), corto que el propio Zilbalodis dirigió durante la adolescencia sobre un gato que supera su miedo al agua en el océano. La nueva película expande la historia y acompaña al felino de un puñado de otros animales -un lémur, un golden retriever, una capibara y un pájaro secretario-, junto a los que se embarca en un bote para cruzar un entorno salvaje a través del mar escapando de una inundación cataclísmica y de varios peligros más. Explicada así, la película tal vez parece una variación de diversas películas producidas por Disney, Dreamworks y el resto de grandes estudios de animación, pero una particularidad la distingue de ellas. "Siempre tuve claro que mis personajes debían comoportarse como verdaderos animales, y por tanto ni hablan ni caminan sobre dos patas", comenta Zilbalodis. "Supe que de ese modo la historia sería más real y, por tanto, más emotiva e intensa".

La mayor parte de la acción de 'Flow', decimos, ocurre en el interior de la embarcación a bordo de la que el quinteto de animales navegan hacia un lugar seguro y aprenden a confiar los unos en otros; y en ese sentido, afirma el letón, la película funciona a modo de metáfora sobre su propio proceso de creación. "Este es el primer proyecto en el que he trabajado no solo con un presupuesto adecuado, sino también al frente de un equipo; en el pasado, siempre trabajé prácticamente en solitario. He tenido que aprender a explicar las ideas que tenía en la cabeza, a encontrar palabras o imágenes que las ilustraran, y a confiar en otras personas. Por eso me pareció muy adecuado tener a un gato en el centro del relato, Son animales muy independientes y gruñones, pero tan tiernos que la gente se lo perdona todo. Espero que mis compañeros de equipo me hayan perdonado mis berrinches".

Gints Zilbalodis (en el centro), con sus productores, tras ganar el Globo de Oro / AP

Muy inmersiva

Para contar su historia, Zilbalodis recurrió a una serie de tomas largas e ininterrumpidas que evocan tanto el trabajo de Alfonso Cuarón como la retórica de los videojuegos. "Quise ofrecer una experiencia muy inmersiva, hacer sentir al espectador que está en la piel del gato, o que se encuentra en el barco junto a él y el resto de animales. Por eso decidí abandonar la animación tradicional, que fue la herramienta a la que recurrí en mis inicios, para aprender a animar por ordenador".

La animación hiperrealista me resulta algo cansina. Prefiero diseños más sugerentes y que no escondan sus imperfecciones

Las imágenes de 'Flow' combinan paisajes que exhiben un nivel de detalle casi fotográfico con un diseño de personajes más abstracto y pictórico que los hace parecer trazados a mano. "La animación hiperrealista me resulta algo cansina, a decir verdad", lamenta el director. "Prefiero diseños más sugerentes y que no escondan sus imperfecciones, porque me parece que resultan más expresivos. Los que trabajamos en este formato deberíamos preocuparnos menos por los avances tecnológicos y más por la emoción. La gente acude al cine en busca de emoción".

La protesta de la naturaleza

Por el metraje de la película no aparece ningún ser humano, pero sus escenas nos muestran las huellas de su presencia; de hecho, resulta casi inevitable atribuir el desastre natural que da inicio a la trama a las consecuencias del cambio climático. "El mundo que retrato no es posapocalíptico", matiza al respecto Zilbalodis. "No hablo de la destrucción del planeta, sino de cómo la naturaleza reclama y recupera sus espacios. Mi intención no es enviar mensajes ni lanzar advertencias". Sin duda, esa estrategia ayuda a explicar todos los honores cosechados por la película. "Francamente, estoy algo sobrepasado", confiesa el director. "Es muy excitante que en la actualidad haya herramientas gratuitas que permiten hacer cine en países que no disponen de una gran industria, y llegar a una gran audiencia con él. Cuanta mayor sea la variedad de perspectivas, de técnicas y de voces que cuentan sus historias, mejor".