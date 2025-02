Cinco interpretaciones icónicas de Gene Hackman

Pese a ser un actor de vocación tardía, Gene Hackman, que el miércoles fue hallado muerto en su casa de Santa Fe (EEUU), trabajó en más de 80 películas a lo largo de cuatro décadas, alternando los papeles protagonistas (casi siempre memorables) con los personajes secundarios, a los que supo dotar siempre de un carisma arrollador. Reducir su filmografía a algunos títulos esenciales conlleva la injusticia de dejar fuera interpretaciones tan estimables como las que realizó en ‘Superman’, ‘Bajo el fuego’, ‘Hoosiers: más que ídolos’, ‘Otra mujer’ o ‘Marea roja’, pero nadie podrá negar que la presencia de Hackman en las cinco películas que se citan a continuación es absolutamente icónica.

'French Connection. Contra el imperio de la droga'

William Friedkin (1971). Hito del cine policial setentero, la adaptación de la novela homónima de Robin Moore sobre unos detectives neoyorquinos obsesionados con dar caza a unos traficantes de drogas se sustenta sobre una realización sin concesiones (con la escena de la persecución en el metro como ‘set piece’ suprema) y sobre unos actores en estado de gracia entre los que destaca Gene Hackman como el ambivalente Jimmy ‘Popeye’ Doyle, un papel que le valió su primer Oscar (el único como protagonista). La continuación, ‘French Connection 2’ (1975), es casi igual de buena.

'La conversación'

Francis Ford Coppola (1974). Considerado injustamente una obra algo menor por haberse estrenado entre las dos primeras entregas de ‘El padrino’, estre ‘thriller’ tecnológico sobre un especialista en vigilancia y sistemas de seguridad que se ve atrapado en una espiral de paranoia cuando se empieza a cuestionar la dimensión moral de su actividad profesional es una de las mejores películas de Coppola (y eso es decir mucho). Aquí el protagonismo absoluto recae sobre los hombros de Hackman, que da vida al atribulado Harry Caul con asombrosa solvencia.

'Arde Mississippi'

Alan Parker (1988). Con un rigor histórico discutible y un contundente sentido del espectáculo, Parker recrea las peripecias de dos agentes del FBI enviados en 1964 a un pequeño pueblo de Misisipi a investigar la desaparición de tres activistas pro derechos civiles. La película bascula entre la denuncia del racismo sistémico arraigado entre la población sureña y el contraste de las personalidades de sus dos personajes principales, interpretados por Willem Dafoe y un Hackman algo sobreactuado que obtuvo una nominación al Oscar.

'Sin perdón'

Clint Eastwood (1992). Gene Hackman ganó su segunda estatuilla (esta vez como actor de reparto) por su interpretación de Little Bill Dagget, un sheriff despiadado (aunque íntegro a su retorcida manera) que ampara a dos vaqueros que han desfigurado a una prostituta y se enfrenta a un antiguo forajido, Will Munny, que llega a su pueblo con el propósito de hacer justicia y ganarse una recompensa. La película, ‘Sin perdón’, es una obra maestra del wéstern crepuscular y Hackman, imponente, compone un villano de los que no se olvidan.

'Los Tenenbaums: una familia de genios'

Wes Anderson (2001). Que Gene Hackman fue un intérprete tan dotado para el ‘thriller’ más tenso como para la comedia más extravagante se demuestra en este ingenioso retrato de una familia altamente disfuncional cuyo lamentable patriarca finge un cáncer terminal de estómago para intentar reconciliarse con sus hijos y con su exesposa. Solo tres años antes de poner fin a su carrera como actor, Hackman se puso a las órdenes del joven Wes Anderson ofrece una interpretación refinada y llena de encanto que le valió el Globo de Oro.