Karla Sofía Gascón, ausente en los Goya y sin libro tras la polémica por sus tuits racistas

El ciclón que ha causado la polémica por los tuits racistas de la actriz Karla Sofía Gascón no deja de crecer. Este jueves se ha conocido que definitivamente no estará en los premios Goya, ya que la productora ha decidido que sean los distribuidores de la película que protagoniza, 'Emilia Pérez', quienes representen la cinta, nominada a Mejor película europea.

Además, la editorial Dos Bigotes ha decidido también paralizar la publicación de la nueva versión de 'Karsia', el libro autobiográfico de la actriz trans, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 17 de marzo.

La española, nominada al Oscar a Mejor actriz, no tenía previsto acudir a la gala de entrega de los premios del cine español que tendrá lugar el próximo sábado en Granada. Sin embargo, después de que se conocieran tuits racistas antiguos de la actriz y la productora de Emilia Pérez decidiera apartarla de la promoción de la cinta en la carrera hacia los Oscar, se especuló con que pudiera estar presente en los Goya y representar así a la película que protagoniza. Sin embargo, la compañía francesa Why Not, productora de la cinta, ha decidido que si logra 'el cabezón' a Mejor película europea, serán los representantes de la distribuidora en España quien suba a recibir el premio.

Después de los galardones a Mejor Intérprete Femenina conseguidos en el Festival de Cannes y en los Premios del Cine Europeo, la madrileña hacía historia al ser la primera mujer trans en recibir una nominación al Oscar a Mejor Actriz. Sin embargo, unos días después salían a la luz sus controvertidos comentarios contra el Islam, George Floyd y la Academia hechos hace más de una década en Twitter, ahora X.

Dos Bigotes decide no publicar 'Karsia'

'Karsia. Una historia extraordinaria', una novela autobiográfica publicada en 2018 por la editorial mexicana Umbriel y firmado por Carlos Gascón (su identidad antes de iniciar su transición a Karla Sofía) tampoco será reeditado, como estaba previsto, el 17 de marzo. La editorial encargada de la reedición, Dos Bigotes, ha publicado un comunicado en sus perfiles de redes sociales en el que explica que la decisión fue tomada el pasado 3 de febrero, tras saltar la polémica, pero que han guardado silencio hasta ahora justamente para no ampliarla ni sacar "rédito público a una decisión que pertenece al ámbito de la gestión interna de la editorial, ni causar un sufrimiento innecesario".

El comunicado explica, también, que le comunicaron a la actriz la decisión y mantuvieron una conversación privada con ella acerca de esto, "porque, a nivel personal, con nosotros siempre ha sido amable y generosa", explican.

Urtasun: "No representan a la sociedad española"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también lamentaba ayer la publicación de los tuits que han generado la polémica en torno a la actriz, y en comparecencia ante los medios tras su reunión con representantes del sector cultural en torno al Estatuto del Artista, indicaba: "estos tuits no representan el sentir de la sociedad española". Además, añadió: "tengo que lamentarlos, y lo digo de forma apenada porque esta era una candidatura muy importante para el país". Días antes, el ministro, que se había reunido con Karla Sofía Gascón tras conocerse la nominación al Oscar, había declarado que la actriz era "un ejemplo de la diversidad de este país".

La película de Jacques Audiard, un 'narcomusical' ambientado en México y en el que encarna a una narcotraficante trans, ha conseguido varias nominaciones a los Oscar además de la nominación a su actriz protagonista, a pesar de la polémica que ha levantado entre algunos sectores del colectivo LGTBI+, por el retrato que hace de la transexualidad, y en América Latina (y particularmente en México) por la manera -considerada frívola- en la que retrata el problema del narcotráfico y las desapariciones en el país americano. Además de Mejor Actriz, compite por la estatuilla a Mejor Película y Mejor Dirección, además de tener una nominación para Zoe Saldaña como Mejor Actriz de Reparto.