Los Premios Goya 2023 ya han dado el pistoletazo de salida y la esperadísima alfombra azul ya nos ha dejado algún que otro impresionante look como el de Clara Lago o Juana Acosta. Y entre todos los asistentes, no solo queremos ver los looks de los nominados, sino también de nuestras 'celebrities' favoritas entre las que también está Nieves Álvarez, que siempre consigue deslumbrar en cada alfombra roja que pisa y cada año logra superarse.

Fue el pasado año 2022, precisamente en esta alfombra de los Goya, que Nieves Álvarez se apoderó de ella con look de alta costura que nos dejó sin palabras. Concretamente, su diseño estaba firmado por Stéphane Rolland, y fue presentado unas semanas antes en un show en el que ella misma desfilo, abriendo y cerrando el desfile. Transparencias, brillos y el binomio blanco y negro, fueron los principales protagonistas de esta pieza que alzó a Nieves Álvarez al podio de los looks de esa edición. Para este 2023, Nieves Álvarez no nos ha dejado para nada indiferentes, de hecho es probablemente su estilismo más arriesgado hasta el momento. La modelo ha apostado por un vestido de alta costura, una creación hecha a medida para ella, de nuevo diseñada por Stéphane Rolland para el que desfilo en la Semana de la Alta Costura de París. La estructura del vestido simula un flor que nace en el escote y crece por la parte trasera. Esta pieza tiene un color marrón café muy favorecedor, con detalles en color blanco en la entallada falda que hacen un contraste ideal. Con esta propuesta, Nieves Álvarez ha conseguido un año más, convertirse en la más elegante de la alfombra azul. El broche final a este look se lo ha puesto con unas increíbles joyas de Bvlgari, concretamente unos pendientes y collar de oro rosa y diamantes, así como un brazalete de serpiente. La propuesta de maquillaje con la que nos ha sorprendido Nieves Álvarez ha sido una en la que la piel ha resaltado por su jugosidad e luminosidad. La mirada ha sido enmarcada con unas sombras de ojos en color ocre, a juego con su vestido, mientras que ha perfilado y pintado sus labios con la gama Pillowtalk de Charlotte Tilbury. Todos los looks de Nieves Álvarez en los Goya Con una carrera consolidada sobre las pasarelas y en la televisión, la madrileña es una de las invitadas habituales de este evento. Su debut en los Goya fue en 2013 y desde entonces solo ha faltado en la pasada edición de 2021, cuando la gala estuvo marcada por las medidas de seguridad frente al Covid. Sin embargo, el año anterior, en 2020, Nieves Álvarez arrasó con un look sobresaliente en color verde esmeralda. Firmado por la diseñadora italiana Alberta Ferretti, su vestido era una fantasía de tul desbordada por plumas y flecos, con un favorecedor escote palabra de honor y un gran cinturón ciñéndolo a la figura. Igualmente elegante fue su apuesta de 2019: un diseño de la Alta Costura de Elie Saab con escote halter, cinturón metalizado y un estampado inspirado en la obra de Gaudí. Sus labios rojos ponían el broche de oro al look. Para la edición de 2018 la modelo confió en Dolce & Gabbana con un potente vestido joya que acompañó con joyas de Bulgari y con una diadema que, curiosamente, le había prestado su hija. ¡Divina! Mención especial merece su aparición en la 'red carpet' de los Goya 2017 vestida por Stephane Rolland, con quien mantiene una conexión muy especial, ya que ha desfilado para su marca en infinidad de ocasiones. De hecho, fue él también quien firmó su vestido de 2013, cuando pasó por primera vez por el photocall de los premios, y de 2014, uno de los más espectaculares que se recuerdan con un soberbio degradado de colores. Premios Goya 2015, Nieves Álvarez Si echamos la vista atrás hasta 2016, veremos que Nieves acertó de lleno con un vestido de fuego, obra de Georges Chakra. Con escote asimétrico y una llamativa cola que recuerda a la lava de un volcán, fue una de las grandes ganadoras de la noche en cuestiones de moda. Ya solo nos queda recordar su elección del 2014, un diseño dorado creado por Ralph and Russo que es, quizás, su look más sencillo hasta la fecha en los Premios Goya. En definitiva: ¡siempre fantástica!