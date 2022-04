Michael Jordan fue un icono tanto dentro como fuera de la cancha de baloncesto. Ya lo demostró la docuserie sobre los Chicago Bulls y su figura lanzada en 2020, The Last Dance, y ahora Ben Affleck y Matt Damon preparan una película sobre el histórico acuerdo comercial entre Jordan y Nike, que cambió para siempre la historia de la relación entre marketing y deporte.

Según informa The Hollywood Reporter, será concretamente Affleck el encargado de dirigir, escribir, producir y protagonizar la cinta, interpretando a Phil Knight, fundador de Nike. Damon, por su parte, también la escribirá y producirá, y encarnará a Sonny Vacarro, director de marketing de la firma deportiva estadounidense y supervisor del complejo acuerdo al que finalmente llegaron, a mediados de la década de los ochenta, con Michael Jordan.

La película sobre el acuerdo entre Nike y Jordan estará producida por Amazon Studios, Sydance Sports y Mandalay Pictures (los presidentes de estas dos últimas ya trabajaron en la producción de The Last Dance), y todavía no tiene título ni fecha de estreno. Ben Affleck y Matt Damon, dupla que ganó un Óscar por el guion de El indomable Will Hunting y cuyo último trabajo juntos fue El último duelo, se encuentran actualmente trabajando en el libreto de la cinta.

Presentadas en 1984, primer año del jugador en los Chicago Bulls, las zapatillas Air Jordan sirvieron como lanzadera para la multimillonaria industria global del calzado y de la ropa deportiva en general. Además, el contrato entre Nike y Michael Jordan se mantiene como la relación más significativa entre una marca y un atleta hasta la fecha.

El film escrito y protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon se centrará en la incesante lucha de Vacarro por conseguir dicho acuerdo, lo que le llevó a establecer contacto con los padres, entrenadores, asesores y amigos de Michael Jordan. Eso sí, la figura del histórico jugador de baloncesto no aparecerá en ningún momento, ni siquiera cuando Vacarro se acerque a sus más allegados para intentar llegar hasta Jordan.

Esto es algo que ya ha ocurrido en Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers, la serie de HBO sobre la época de mayor gloria de Los Ángeles Lakers y cuyo principal icono, Magic Johnson, ha criticado duramente por no contar con su beneplácito.