Desde que 'Joker' se convirtió casi de inmediato en un éxito con su llegada a las salas en 2019, los rumores en torno a una posible secuela no han parado. Tras las recientes informaciones que aseguraban que la continuación estaba ya en marcha, el propio Joaquin Phoenix, protagonista del primer filme, se ha pronunciado sobre el posible regreso del personaje de Arthur Fleck.

Recientemente, Production Weekly publicó que la secuela del filme ya había comenzado a desarrollarse y que esta contará, no solo con Phoenix, sino con el director de la primera entrega, Todd Phillips y Martin Scorsese como productor. Una información que, si bien no está confirmada, es algo más que un rumor, y por la que el medio 'The Playlist' ha preguntado al intérprete.

"No lo sé", ha afirmado Phoenix antes de apuntar que desde que comenzó la filmación, tanto él como Phillips pensaron que "es un tipo interesante, hay varias cosas que podemos hacer con él y mucho más por explorar".

Aunque el intérprete no lo ha dicho explícitamente, parece haber dejado claro que la idea de retomar el papel con el que ganó el Oscar no le desagrada en absoluto. Eso sí, no tiene claro que el proyecto finalmente llegue a cristalizar: "¿Pero en cuanto a si realmente lo haremos? No sé", señaló.

'Joker' logró recaudar en los cines de todo el mundo más de mil millones de dólares, contando con un presupuesto aproximado de tan solo 55 millones, lo que supuso desde un primer momento un éxito rotundo para Warner Bros.

Al respaldo del público le acompañó en este caso el de la crítica, que mayoritariamente aplaudió esta singular aproximación al personaje y sus orígenes y también los premios, ya que Phoenix se alzó con el Oscar al mejor actor protagonista gracias a este trabajo. Por tanto, no resulta extraño que el estudio esté interesado en sacar adelante una secuela del filme.

Se acabe materializando o no esta segunda entrega, lo que sí es seguro es que Joaquin Phoenix tiene varios proyectos que llegarán a las salas mucho antes. Actualmente se encuentra en producción su próximo filme, 'Disappointment Blvd.', dirigido por Ari Aster ('Hereditary', 'Midsommar') y en el que volverá a dar vida a un personaje en sus horas más bajas. El intérprete también ha sido fichado por Ridley Scott para dar vida a Napoleón en un biopic que llevará por título 'Kitbag'.