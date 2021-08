Nicolas Cage interpretando a Nicolas Cage es la surrealista y metafílmica premisa de 'The Unbearable Weight of Massive Talent', la película que acaparó el protagonismo este jueves en el evento de Lionsgate en CinemaCon. Esta convención, que es el encuentro empresarial más importante de la gran pantalla, cerró hoy sus puertas tras cuatro días dedicados a analizar el presente y el futuro del cine, ambos marcados por el coronavirus. La de Lionsgate fue la última presentación del programa.

Los responsables de este estudio recalcaron que, por su menor tamaño y su reducida historia, no pueden competir con gigantes como Disney o Warner Bros. en cuanto a propiedad intelectual o músculo financiero. "Lionsgate es diferente porque tenemos que serlo. Somos los que tienen las de perder, los que tienen que golpear por encima de su peso", apuntó Joe Drake, que es presidente del estudio. Drake apuntó que en Lionsgate están "comprometidos con descubrir algo nuevo cada día" y aseguró que están "dedicados a las historias cautivadoras, auténticas y originales".

Sin duda hay pocas cosas más singulares que 'The Unbearable Weight of Massive Talent', una curiosa cinta en la que Nicolas Cage se interpreta a sí mismo. El ganador del Óscar al mejor actor por 'Leaving Las Vegas' (1995) fue una de las mayores estrellas de Hollywood en los noventa y en la primera década del siglo XX, pero en los últimos años Cage ha rodado multitud de películas de bajo presupuesto, modesta factura y, a menudo, torpe resultado, algo que, paradójicamente, le ha llevado a convertirse en una figura de culto y muy reivindicada sobre todo en las redes sociales. 'The Unbearable Weight of Massive Talent' aprovecha y recicla ese contexto para situar a Cage riéndose de sí mismo en una película en la que se mide cara a cara con el chileno Pedro Pascal.

Lionsgate enseñó hoy el tráiler de esta comedia que navega entre el humor absurdo, la reflexión metafílmica y la sátira de Hollywood, y cuyo primer adelanto fue recibido con grandes aplausos y risas por parte de los asistentes a CinemaCon. Tom Gormican ('That Awkward Moment', 2014) ha dirigido esta cinta que, además de Cage y Pascal, también cuenta en su reparto con Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish y el español Paco León.

Una luna letal

Más allá del fenómeno de Cage, Lionsgate también desveló el comienzo de 'Moonfall', el nuevo apocalipsis cinematográfico que ha orquestado el siempre espectacular Roland Emmerich ('Independence Day', 1996). En esta ocasión, el realizador alemán ha mirado al espacio para imaginar qué pasaría si la Luna se saliera de su órbita y se precipitara sobre la Tierra. Halle Berry, Patrick Wilson, Michael Peña, John Bradley y Donald Sutherland serán los encargados de lidiar con esa terrible amenaza.

Finalmente, Lionsgate mostró un vídeo con imágenes sueltas de otros proyectos destacados de su futuro catálogo de los que todavía no tienen suficiente material como para enseñar un tráiler completo. Ahí aparecieron fragmentos aislados de la adaptación del videojuego 'Borderlands' con Cate Blanchett al frente; la comedia romántica 'Shotgun Wedding' con Jennifer López como protagonista; el enésimo giro al terror de los exorcismos con 'The Devil's Light', o la cuarta entrega de la extrema y violenta saga de acción 'John Wick' con Keanu Reeves como estrella.