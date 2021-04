Además de triunfar con sus producciones originales, Netflix ha apostado por los títulos de Sony Pictures para 2022 y ha llegado a un acuerdo con la compañía gracias al cual cintas como 'Uncharted', 'Morbius' o las siguientes películas de la saga Spider-Man se podrán ver en la plataforma de streaming.

Según 'The Hollywood Reporter', el acuerdo de cinco años de duración entrará en vigor en 2022 e incluirá filmes de sagas como 'Jumanji' o 'Bad Boys'. La publicación destaca que Spider-Man: No Way Home y Venom: Habrá Matanza se estrenan en 2021 y, por lo tanto, no forman parte del acuerdo, pero sí lo harán las siguientes entregas de ambas franquicias.

Tal como señala THR, este acuerdo solamente tiene vigencia en Estados Unidos e implica que las películas llegarán a Netflix después de que hayan sido proyectadas en cines o lanzadas en formato doméstico. La publicación apunta que este periodo suele ser aproximadamente de 18 meses tras el lanzamiento.

Además, Netflix tendrá la oportunidad de conseguir los derechos de otros títulos de la biblioteca clásica de Sony, que incluye las producciones de Columbia, Tri-Star, Sony Pictures Classics y Screen Gems. Durante el tiempo que dure este acuerdo, Netflix también se ha comprometido a financiar varios títulos de la división cinematográfica del estudio, incluyendo películas que Sony tenga la intención de estrenar directamente en streaming o que decida posteriormente ofrecer en streaming.

"En Sony Pictures creamos algunos de los mayores éxitos de taquilla y las películas más creativas y originales de la industria. Este emocionante acuerdo demuestra aún más la importancia de ese contenido para nuestros socios de distribución a medida que aumentan su audiencia y ofrecen lo mejor en entretenimiento", declaró Keith Le Goy, presidente de distribución mundial de Sony.