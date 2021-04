El actor mexicano Diego Calva tendrá la oportunidad de su vida en Hollywood al medirse a nada menos que Brad Pitt y Margot Robbie en 'Babylon', la nueva película del director Damien Chazelle ('La La Land', 2016). Esta película metafílmica del estudio Paramount girará en torno al paso del cine mudo a las películas con sonido.

La revista The Hollywood Reporter explicó hoy que Calva dará vida a un mexicano que empieza como asistente y que poco a poco crece en el mundo del cine. Calva ha aparecido en series como 'Desenfrenadas' o 'El recluso', pero 'Babylon' podría suponer un impulso mayúsculo en su carrera.

Con Pitt y Robbie como protagonistas, que darán vida a dos estrellas de Hollywood en momentos muy diferentes de sus carreras, esta película también incluirá en su reparto a Jovan Adepo y Li Jun Li. Robbie se incorporó al proyecto después de que Emma Stone, la elegida en primer lugar, lo tuviera que abandonar por problemas de agenda.

'Babylon' será la primera película de Chazelle desde 'First Man' (2018), un drama intimista sobre Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, que contó con Ryan Gosling y Claire Foy como estrellas. Este realizador estadounidense es uno de los directores con más presente y futuro de Hollywood gracias, sobre todo, al éxito de su musical 'La La Land', que encabezaron Emma Stone y Ryan Gosling. 'La La Land' obtuvo catorce nominaciones a los Óscar, con las que igualó el récord de candidaturas de 'Titanic' (1997) y 'All About Eve' (1950), y finalmente se llevó seis estatuillas, incluyendo la de mejor actriz para Stone y la de mejor dirección para Chazelle. Este largometraje fue también protagonista de uno de los fiascos más alucinantes de la historia de los Óscar cuando, por un error de la organización, fue proclamada ganadora del galardón a la mejor película pese a que la triunfadora era en realidad 'Moonlight' (2016).

Previamente, Chazelle había llamado la atención del público y la crítica con 'Whiplash' (2014), que lideraron Milles Teller y J.K. Simmons. El año pasado debutó en la televisión con la serie limitada 'The Eddy' para Netlix.