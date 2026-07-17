Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 17 de julio de 2026

Córdoba Live 2026

Festival ‘I love reggaeton’

El mayor festival dedicado al reggaeton clásico nace como un homenaje a toda una generación, invitando al público a revivir los instantes de máxima felicidad de aquella época y a disfrutar de una noche inolvidable que celebra los orígenes y los grandes himnos del género. Entradas: cordobalive.com.

CÓRDOBA. Recinto Ferial El Arenal. Corredera, 8. 22.00 horas.

Vive el verano en sureste

Festival ‘Planneo es flama’

La plaza de la Juventud acogerá este estival dedicado a la música urbana, donde tendrán lugar las actuaciones de La cebolla y el negro Jari; Dhalia D con zona Neo 1 Urban 360º; Yael y La Sakrah. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Plaza de la Juventud. 22.00 horas.

Viana a escena

Representación de la obra ‘Un cadáver inesperado’

Contiguo Teatro representa la obra Un cadáver inesperado. Lo que arranca como una cena normal en una finca alejada de la mano de Dios se torna rápidamente en un «sálvese quien pueda» cuando comienzan a sucederse misteriosas y extrañas circunstancias. Poco a poco, los personajes dejarán ver su verdadero rostro, pero para entonces ya será tarde: ya nadie conoce a nadie. Entrada general: 10€. Venta de entradas: www.palaciodeviana.com y Palacio de Viana.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, 2. 22.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.