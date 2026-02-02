Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 2 de febrero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Niños
Sesión de lectura
Sesión de lectura del ciclo ‘La hora del cuento’ en Arrabal del Sur y Fuensanta con Ángela Sánchez y Mequetrefe. Asistencia libre.
CÓRDOBA. Bibliotecas Arrabal del Sur y Fuensanta.
Priego de Córdoba, s/n y Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n.
17.00 horas.
Salud y deporte
‘Avances en ciencias de la salud y valores del deporte’
Inauguración del programa de actividades del Aula de la Salud y Aula del Deporte bajo el título Avances en Ciencias de la Salud y valores del deporte. Dirige el profesor Manuel Guillén del Castillo.
CÓRDOBA. Salón Liceo (Real Círculo de la Amistad).
Alfonso XIII, 14.
20.00 horas.
Exposición
‘Obras emblemáticas del siglo XIX ’
La Fundación Cajasol acoge la exposición ‘Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol’. Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Ronda de los Tejares, 32.
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Pintura
‘Canteros-bancales’
De Andrés Delgado, en esta muestra explora el paisaje de Arico, en el sur de Tenerife. Sus pinturas abstractas se inspiran en la observación de fenómenos naturales.
CÓRDOBA. UCO Cultura.
Plaza de la Corredera, 40.
De 09.00 a 18.00 horas.
Real Academia
Sesión sobre los avances de la medicina en el siglo XXI
Se celebrará la sesión pública ‘Respirar en el siglo XXI: avances en medicina respiratoria’. Interviene Álvaro Donate y Miguel Aguilar.
CÓRDOBA. IES Luis de Góngora.
Diego de León, 2
19.30 horas.
Muestra
‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’
Continúa hasta el próximo 15 de febrero la exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Inauguración
‘Reinterpretando el caftán’
Se inaugura la exposición ‘Reinterpretando el caftán’, de Lluís Ruiz. Se podrá visitar hasta el próximo 12 de febrero.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
20.00 horas.
- Aviso de la Aemet: tras Kristin llega Leonardo, una nueva borrasca que trae de nuevo lluvias a Córdoba este domingo
- La cafetería 'aesthetic' que triunfa en Córdoba y el rincón favorito de los amantes del café de especialidad
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El río Guadalquivir vuelve a crecer en Córdoba y rebasa el umbral naranja
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba baja a umbral amarillo de riesgo
- La cara B del Mercado Andalusí de Córdoba: artesanos, cetreros y armeros contagian el gusto por la historia
- El Córdoba CF refuerza aspiraciones con un reconfortante triunfo ante el Valladolid en El Arcángel
- «En Córdoba he soñado en grande con los pies en la tierra»