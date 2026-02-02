Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 2 de febrero de 2026

Niños

Sesión de lectura

Sesión de lectura del ciclo ‘La hora del cuento’ en Arrabal del Sur y Fuensanta con Ángela Sánchez y Mequetrefe. Asistencia libre.

CÓRDOBA. Bibliotecas Arrabal del Sur y Fuensanta. Priego de Córdoba, s/n y Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n. 17.00 horas.

Salud y deporte

‘Avances en ciencias de la salud y valores del deporte’

Inauguración del programa de actividades del Aula de la Salud y Aula del Deporte bajo el título Avances en Ciencias de la Salud y valores del deporte. Dirige el profesor Manuel Guillén del Castillo.

CÓRDOBA. Salón Liceo (Real Círculo de la Amistad). Alfonso XIII, 14. 20.00 horas.

Exposición

‘Obras emblemáticas del siglo XIX ’

La Fundación Cajasol acoge la exposición ‘Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol’. Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Ronda de los Tejares, 32. 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Pintura

‘Canteros-bancales’

De Andrés Delgado, en esta muestra explora el paisaje de Arico, en el sur de Tenerife. Sus pinturas abstractas se inspiran en la observación de fenómenos naturales.

CÓRDOBA. UCO Cultura. Plaza de la Corredera, 40. De 09.00 a 18.00 horas.

Real Academia

Sesión sobre los avances de la medicina en el siglo XXI

Se celebrará la sesión pública ‘Respirar en el siglo XXI: avances en medicina respiratoria’. Interviene Álvaro Donate y Miguel Aguilar.

CÓRDOBA. IES Luis de Góngora. Diego de León, 2 19.30 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Continúa hasta el próximo 15 de febrero la exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.

Inauguración

‘Reinterpretando el caftán’

Se inaugura la exposición ‘Reinterpretando el caftán’, de Lluís Ruiz. Se podrá visitar hasta el próximo 12 de febrero.