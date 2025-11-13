La agenda de ocio del fin de semana en Córdoba apuesta por los niños, los jóvenes y la gastronomía

La agenda del próximo fin de semana llega repleta de actividades en Córdoba, con numerosas propuestas de ocio en el ámbito de la música, el teatro, el cine o la gastronomía, entre otros, que harán difícil para el público la elección de un único evento. ¿Preparados para disfrutar del tiempo de descanso? Aquí van unas pinceladas de lo que nos espera en los próximos días.

Pequeños y mayores podrán deleitarse con el homenaje a Andersen programado en el 21º Salón del Libro Infantil y Juvenil de Córdoba, o descubrir a los artistas en ciernes en Capital Talento Joven. Tampoco faltarán las citas con el piano, el flamenco y otros estilos.

Niños y adolescentes

Andersen en la biblioteca

El 15 de noviembre ha sido la fecha elegida para el inicio del 21º Salón del Libro Infantil y Juvenil de Córdoba, dedicado a Hans Christian Andersen. El evento se desarrollará en la Biblioteca Central Antonio Gala. Entre las actividades destacadas del sábado se encuentran Juegos en familia, a partir de las 10.30 horas, y el teatro en la calle El carrusel de los sueños de Andersen, a partir de las 13.30, ambas por Ángeles de Trapo.

El domingo, el público disfrutará de Circo en familia, por Hermanos Moreno, desde las 10.30 horas, y del teatro La bailarina y el dragón, por Teatro Infinito, a las 13.30 horas. Más información aquí (biblioteca.cordoba.es).

Se trata de una de las propuestas de ocio familiar que se plantean a las familias cordobesas para el mes de noviembre, aunque no es la única. Cuentacuentos, juegos y actividades al aire libre son otras alternativas.

La Cebolla y Negro Jari, en una imagen de archivo. / A.M.C.

Capital Talento Joven

El próximo sábado, 15 de noviembre, comienza a partir de las 18.30 horas Capital Talento Joven Córdoba 2025, una iniciativa que se prolongará durante una semana. Arranca con un concierto, Planneo es flama, que tendrá lugar en la plaza de la Juventud. Al escenario se subirán La Cebolla y Negro Jari, un dúo referente del nuevo urbaflamenco; el freestyler Yahel, que fusiona reguetón, trap y flamenco; La Sakrah, artista emergente del movimiento urbano, y Santayang, un joven creador que combina tradición y ritmo urbano.

Además, actuarán NEO Zona Urban, un colectivo del Higuerón participante en la zona NEO zona URBAN, y Boombapers, de la Boombap Dance Studio, que representa el talento local y los sonidos urbanos. Ambos serán acompañados por la joven artista local Dalía. Planneo es flama tiene entrada libre.

Noviembre, mes del piano

Dentro del Orozco Piano Festival, este viernes 14 de noviembre actuarán Martina Filjak, el Coro Ziryab y la Orquesta de Córdoba, a las 20.00 horas en la Mezquita-Catedral de Córdoba. El acceso al concierto será gratuito.

Al día siguiente será el turno de Nelson Goerner, que ofrecerá un concierto en el Teatro Góngora a las 20.00 horas. Por último, también en el marco de este festival internacional, el domingo 16 de noviembre actuarán Patricia Arauzo y Ángel Sanzo con la Camerata Gala. El evento ha sido programado a las 12.00 horas, en el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab y cuenta con entrada libre.

Risas y aprendizaje

El público adulto tiene una cita este viernes en el Teatro Avanti con el cómico barcelonés Xavi Daura, que ofrecerá el espectáculo Báilenlo, un monólogo de humor ácido y surreal, a las 20.30 horas. Los interesados pueden consultar más información aquí.

El sábado 15 de noviembre, Teatro Avanti acogerá el espectáculo para público adulto Estamos en crisis… ¿y qué?, que contará con dos sesiones a las 18.00 y a las 20.30 horas. Además, el domingo 16 el cartel se dirige al público familiar con La maleta de mi abuela, de Nati Villar. El espectáculo ofrece un viaje por los cinco continentes con música en vivo e historias contadas en clave clown. Tendrá lugar a las 12.00 horas.

Cine social

La muestra de cine social La imagen del sur, organizada por CIC Batá, ha programado para este viernes, a partir de las 19.00 horas en la Filmoteca de Andalucía, la sesión Cartografías urbanas: la ciudad en tránsito. Se proyectarán La Banda (dirigida por Leonor Jiménez y Delia Márquez), Carbanyal SA (alumnado de 5º de Primaria del CEIP Serrería de Valencia), Orriols, raíces entrelazadas (Jean Leiva) y Viejo barrio (asociación de vecinos Galea Vetus).

Otras músicas

La guitarra de Alejandro Hurtado

El guitarrista Alejandro Hurtado presentará este viernes, 14 de noviembre, su nuevo disco, El primer llanto, en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco a las 12.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Sala Impala

Para finalizar la jornada del viernes, hay que tener en cuenta el concierto de Daviles de Novelda en la sala Impala, en el marco del tour El camino que elegí. El artista fusionará el flamenco con sonidos urbanos en una noche que promete una experiencia singular. Las puertas se abrirán a las 20.00 horas.

También en la sala Impala, el sábado 15 de noviembre León Benavente (grupo formado por Luis Rodríguez, Eduardo Baos, César Verdú y Abraham Boba) ofrecerá el concierto Nueva sinfonía sobre el caos a las 22.30 horas.

Requiem en La Compañía

Este sábado se celebra el primer concierto del ciclo Otoño en las iglesias fernandinas. Será a las 21.00 horas, en La Compañía, con acceso gratuito. El público disfrutará del Requiem KV 626 de Mozart, interpretado por la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba bajo la dirección de Clemente Mata. Más información aquí.

Musical en El Brillante

Otro encuentro con la música es el propuesto por Teatro El Brillante, que ofrece mañana viernes y el próximo sábado la comedia musical de la compañía Onbeat El Musical de los 80's y los 90's.

Concierto en el ambigú

El fin de semana finalizará con mucho ritmo gracias al concierto de The Meteors en la sala Ambigú de la Axerquía. Se trata de una de las grandes bandas del psychobilly del Reino Unido. La actuación será a las 22.00 horas.

Flamenco

La programación dedicada al flamenco continúa desarrollándose en Córdoba, contribuyendo a celebrar el día internacional de este arte, que tiene lugar el próximo 16 de noviembre.

Israel Galván, en 'Carmen', en una imagen difundida en Facebook. / CÓRDOBA

Danza

El 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco tiene este sábado una cita ineludible con el espectáculo Edad de oro, que será interpretado por Israel Galván en el Gran Teatro de Córdoba a las 20.00 horas.

Circo

Una jornada más tarde, el domingo, la compañía andaluza Chicharrón Circo Flamenco subirá a las tablas del Teatro Góngora con el espectáculo Empaque, también dentro de la programación del concurso nacional. La cita será a las 20.00 horas.

En el museo y en las peñas

Asimismo, hay que destacar la celebración del Día del Flamenco en el Museo Julio Romero de Torres, que tendrá entrada libre este domingo, y este fin de semana continuará la programación del ciclo Solera Flamenca, dentro de la actividad del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas.

Matinales

La Posada del Potro acogerá este domingo el recital flamenco ofrecido por José Parra a las 12.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo y los tickets se entregarán 90 minutos antes del espectáculo en la propia Posada del Potro.

La muestra Sabor a Córdoba, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Gastronomía

Pontefino

En el ámbito gastronómico, durante este fin de semana la Cooperativa Vitivinícola de Aguilar de la Frontera celebrará la quinta edición de Pontefino, una iniciativa para la promoción del vino, donde se han programado catas, talleres de venencia y un espectáculo flamenco.

Sabor a Córdoba

No obstante, el plato más fuerte en el ámbito gastronómico será la feria Sabor a Córdoba, que se desarrollará de viernes a domingo en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de la capital. Esta muestra agroalimentaria, la mayor de la provincia, albergará un centenar de expositores. Degustaciones y compra de productos se hallan entre los principales reclamos.