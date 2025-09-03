Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 3 de septiembre de 2025

Homenaje a Carlos Clementson

‘Colores y formas para un poeta’

El Teatro Cómico Principal se viste de arte para acoger una exposición única que reúne a pintores de reconocido prestigio, todos ellos vinculados de una u otra forma al universo poético de Carlos Clementson. Esta muestra promete ser un homenaje visual a la sensibilidad, profundidad y riqueza cultural que el poeta ha sembrado en generaciones de artistas.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales, s/n. De 11.00 a 14.00 horas.

Exposición

‘Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras’

Continúa hasta el próximo 15 de septiembre la muestra Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras, de Francisco Escalera. Se mostrarán 26 dibujos previos a grafito y como obra final varios óleos.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.

Muestra

Sigue ‘un toque de transversalidad’

Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.