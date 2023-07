Cocinar es una de las aficiones de muchos amantes del comer ya que elaborar platos distintos a base de recetas puede convertirse en el hobby de muchos. Aunque, ultimamente, se cuenta cada vez con menos tiempo y más prisas. Por ello, muchos han perdido las ganas en la cocina o se les hace cuesta arriba hacer platos que supongan invertir muchas horas.

Cada vez , son más las personas que prefieren ahorrar el máximo tiempo posible en el mundo de la cocina para seguir haciendo otras tareas de su día a día. Por esta sencilla razón, algunas cadenas de supermercados como puede ser Lidl, tiene la solución a este problema, para que cocinar no te lleve más tiempo de lo debido.

La solución a muchas horas en la cocina

Y es que no querer cocinar, no significa que no puedas disfrutar de unos platos deliciosos de la manera más sencilla. Para los amantes del buen comer pero con falta de tiempo, Lidl ha querido innovar con uno de sus productos que se ha convertido en 'top ventas' del catálago: el robot de cocina Monsieur Cuisine Smart.

Este robot de cocina, es parecido a la famosa Thermomix, con la capacidad de ofrecer una variedad de hasta 600 platos de lo más distintos. Para aquellos que no sean un hacha en la cocina, este aparato te va indicando paso a paso lo que tienes que hacer, para que no te pierdas y sobre todo, para que te resulte fácil cocinar. Cuenta con una potencia de 1200 W, lo que significa que podrás disfrutar de cualquier tipo de plato en cuestión de minutos. Además de su mezclador de 3 litros que también permite cocinar casi lo que queramos.

Con este dispositivo, se puede preparar desde salsas y batidos hasta platos completos de verdura o carne. Todos los platos y pasos se controlan de ua forma muy sencilla a través de su pantalla táctil de 8 pulgadas. Y por si fuera poco, este aparato dispone de una función Wi-Fi para que funcione y para que recibas actualizaciones de todo tipo de recetas, o vídeos guiados para realizarlas de manera correcta.

¿Cúales son sus funciones?

Este robot de cocina Monsieur Cuisine Smart cuenta con amplias funciones para ayudarte a que tus platos queden lo más deliciosos posibles. Además, si tienes algo importante que hacer puedes dejar programadas tus recetas con hasta 12 horas de antelación, lo que resulta ideal para dejar la comida preparada por la noche y tenerla lista cuando llegas a la hora de comer. O incluso puedes programarla para calentar la comida para que cuando llegues de trabajar o de cualquier sitio, solo tengas que sentarte.

Algunas de sus funciones son: amasar, batir, triturar y picar, cocer huevos, sofreír, hace purés incluso puede pesar tus alimentos. EStas son las funciones básicas que tiene preinstaladas el aparato. Por ejemplo, si la actualizas también podrás realizar tareas como calentar agua o cocer arroz. Aparte de estas, tiene más funciones que tendrás que descubrir.