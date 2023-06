Jesús Morales Molina (Unide) llega a al Alcaldía de Villa del Río tras un pacto con el PP, y ganas las tres últimas elecciones municipales. Nos habla de las líneas estratégica a nivel turísticas de su equipo de gobierno. Jesús Morales llega con aire renovados, tras esperar ocho años de estar en la oposición ganando por mayoría relativa las últimas elecciones. Ahora, con el apoyo del PP, alcanza la Alcaldía, algo tan importante que se le resistía y que ha llegado como agua de mayo para transformar la localidad en todos los sentidos. Se siente muy respaldado, apoyado y con un equipo dinámico, joven, con experiencia y con ganas de devolver a Villa del Río «el tiempo perdido estos años y que los vamos recuperar sin duda alguna», afirma.

Jesús, ¿cuáles con las líneas estratégicas de su equipo de gobierno en este primer mandato al frente de la Alcaldía de Villa del Río?

En primer lugar, pone a Villa del Río en el mapa. La gente de fuer ate reconoce por lo que haces y por lo que propones. Si no se da a conocer al exterior, no existes. En primer lugar consiste en poner en valor todos los retos que en estos momentos se celebran, tanto desde el ámbito cultural, deportivo como de juventud, para que la gente conozca lo que haces, tanto a nivel provincial como regional y nacional. Vamos a trabajar en la promoción de una buena oferta en Fitur, algo que vamos a recuperar, con actividades que han desaparecido en los últimos años como la Ruta Teatralizada para promocionar el patrimonio local a través de actores de la localidad, así como la Bienal de Arte, que toca este año, no solo a nivel local sino en un ámbito mucho superior a lo que es el municipio. Hay que tener en cuenta que estamos muy cera de Córdoba. Hay que aprovechar las vías de comunicación que tenemos, como el Tren de Cercanías, a nuestro favor, trayendo al turista a nuestra localidad para que pernocte, aprovechando los recursos que tenemos. A todos los turistas que lleguen a Córdoba, que sepan que este verano hay una oferta cultural y de ocio diferentes y única.

«Tenemos por delante un verano lleno de actos que cautivan».

¿Qué papel va a jugar la cultura villarrense en este primer mandato en el que usted es alcalde de Villa del Río?

De nada sirve tener un presupuesto enorme en cultura si no tenemos la habilidad de darlo a conocer al mundo. Ahí estamos desde el nuevo equipo de gobierno. La inversión en cultura, deporte y juventud debe repercutir en los villarrenses. Si se hacen muchos eventos y no repercute en Villa del Río, algo se está haciendo mal. Por tanto, nuestra intención es promocionar las acciones que se realicen para que repercutan en los villarrenses.

¿De qué manera afectan?

Sobre todo de la gastronomía y del comercio local. La restauración recibe una repercusión económica a corto plazo. Por ello, desde el nuevo equipo de gobierno, de Unide, vamos a proyectar la hostelería, porque genera empleo y desarrollo económico en nuestro pueblo.

¿Qué otros elementos resalta de la oferta turística y en qué sentido se está trabajando?

Tenemos el puente romano, que hay que recuperarlo físicamente para que se ponga en valor, y darlo a conocer. Estos años se ha dado un paso atrás. Se ha trabajado poco y vamos a luchar para que se recupere tanto a nivel local como elemento arquitectónico de primer nivel en el ámbito provincial. Lo vamos a dar a conocer tanto dentro como fuera de nuestra tierra. Somos un pueblo cargado de sabiduría.

«Hay que dar a conocer las buena oferta turística que hay todo el año».

¿Qué valora de vuestras tradiciones?

Villa del Río no solo tiene su feria, sino también sus veladas, dándole esplendor a su parroquia, al castillo y a la ermita de la Virgen de la Estrella. El Carnaval y la Semana Santa son dos ofertas muy interesantes.

¿Cómo se presenta el verano?

Aparte de las programadas, como la Bienal, que espero que mantenga una mínima participación como en años anteriores, y a nivel de juventud vamos a seguir insistiendo. Queremos llegar a brindar una oferta completa para el verano de cara a la gente joven. A nivel deportivo vamos a fomentar todas las disciplinas, pero, sobre todo, la gimnasia rítrmica y las artes marciales, donde se está llevando a cabo una labor intensa. Trataremos que la gimnasia rítmica tenga la repercusión que se merece. A nivel festivo destacan las veladas, la celebración de la preferia, la feria y la postferia, con el objetivo de dar posibilidades no solo a los villarrenses sino también a los propios establecimientos de hostelería.

«Recuperaremos fiestas que se han quedado paradas durante estos últimos 8 años».

¿Qué cambiaría en el modelo de trabajo a nivel de gestión turística?

Sobre todo la importancia de la promoción, no solo dentro sino también fuera de la localidad.

Todo el verano no se está en la playa y se disfruta de la provincia, ¿qué le dice a los lectores de Diario CÓRDOBA que se quedan en la provincia y buscan cultura, patrimonio y diversión?

Sobre todo que se acerquen a Villa del Río. Como sugerencia, que sepa que tenemos una magnífica piscina al aire libre, con un momento del ocio para el día de más calor, y que aprovechen para hacer una visita por la localidad, degustando la gastronomía que ofrecen los diferentes bares y restaurantes de Villa del Río. Tenemos una gran ermita, una gran parroquia, un puente romano por el que ha pasado la carretera nacional incluso hasta el siglo XX, y que conozcan la esencia de nuestra gente, personas agradable, acogedoras y que se brindan para solventar cualquier tipo de duda del viajero. Villa del Río no solo tiene un rico patrimonio empresarial, sino también cultural, patrimonial. Les invito a que hagan un alto en el camino, recorran nuestras calles y plazas y descubran la verdadera esencia de un pueblo vivo, dinámico y trabajador con ganas de diversión.