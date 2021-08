¿Buscas un capricho que haga más llevadera tu depresión posvacacional? ¿estás a punto de disfrutar de tus vacaciones y todavía no tienes plan? Las Rozas Village es la respuesta que estás buscando. Como destino de compras de referencia de Madrid es la mejor opción para una gran jornada de shopping, compatible con cualquier otra actividad que puedas planificar en la capital de España. Podrás realizar compras de las mejores marcas y al mejor precio, disfrutar de un paseo al aire libre o de la mejor puesta de sol de Madrid. Si aún no estás convencido, te proponemos diez razones incontestables para no perderte el plan más fascinante e irresistible de la temporada:

Una experiencia de compra única

Con el Personal Shopper a tu disposición, podrás sacar todo el partido a tu día de compras de lujo y llenar el armario con las mejores tendencias de la temporada.

Un grupo de expertos se encargará de organizar tu visita de forma personalizada teniendo en cuenta tus gustos y preferencias para conseguir que encuentres las prendas y accesorios más adecuados para tu guardarropa. Asesorarte en ideas para regalos o propuestas de looks para el trabajo o para eventos y celebraciones especiales son otras de las misiones del equipo de Personal Shopper.

La música en directo más actual

En el Summer Fest de Las Rozas Village el verano transcurre a ritmo de indie pop, funk, electrónica o canciones de autor, gracias a la música de jóvenes talentos como Ignacio Serrano, Carlota Mad, DaniLess DJ, Eduardo Wals, Fugaz o las powerpig Show.

La Summer Terrace del Village es el escenario perfecto, y nada mejor que acompañar la banda sonora del verano de una refrescante bebida: el champán truck de Arzábal ofrece una variada carta de champagnes Mumm o Perrier-Jouët, así como los imprescindibles mojito o negroni, entre otros cócteles, o la veraniega sangría.

Inspírate y encuentra el mejor regalo para esa persona especial

Lo apostamos todo a que en las más de 100 boutiques de las mejores marcas nacionales e internacionales vas a encontrar grandes ideas para sorprender a tus seres queridos con los regalos más personales y exclusivos. ¡Hazles saber lo importantes que son para ti!

Las mejores fotos para compartir en Redes

Porque sabemos que lo que te gusta no es solo pasarlo bien, sino también presumir de ello. El entorno privilegiado del Village lo tiene todo para conseguir que este verano tus seguidores se mueran de envidia cuando compartas con ellos las fotos de una jornada irrepetible de shopping y diversión.

Deléitate con una gastronomía y un terraceo de altura

En la Summer Terrace Las Rozas Village by Arzábal, el lugar perfecto para picar algo y tomar un cóctel con la mejor puesta de sol de fondo. El Grupo Arzábal presenta en Las Rozas Village un nuevo concepto, pero manteniéndose siempre fieles a su sello de identidad que consiste en ofrecer un producto de máxima calidad en un ambiente disfrutón. “A nosotros, Las Rozas Village sólo nos genera pensamientos positivos. Es un sitio al que se viene a disfrutar, porque además de las marcas que nos hacen felices, todos los detalles están muy cuidados, te sientes especial, te evades”, dice Álvaro Castellanos, cofundador del Grupo Arzábal.

Ubicado en la terraza del Village, Arzábal ofrece una carta adaptada especialmente para Las Rozas Village: un food truck ofrece bocadillos gourmet, como el brioche de steak tartar o de gamba, el cubanito, el mollete de jamón ibérico 100% o el croque monsieur, además de raciones, con sus imprescindibles croquetas de jamón ibérico, ensaladilla rusa, ceviche de corvina o salmorejo, entre otras delicatessen. Y, para terminar, nada mejor que un dulce, como un flan de queso o una empanada de Nutella.

Y si hablamos de gastronomía, otra de las opciones es la propuesta gourmet de Cristina Oria, con una carta repleta de bocados deliciosos como su célebre foie mi-cuit con dos tipos de gelatinas, pan de pasas y nueces; su ensalada de burrata; el tartar de espárragos y alcachofas con aceite de eneldo, o el de atún de almadraba con mango y base de polenta crujiente o sus irresistibles postres. Además, en el espacio de Las Rozas Village se pueden encontrar vajillas, cristalerías y otros objetos para vestir las mejores mesas este verano.

Aprovecha y visita Madrid

A poco más de media hora de distancia, podrás aprovechar tu viaje al Village para acercarte a Madrid y disfrutar de una ciudad llena de atractivos también en verano. Llegar a Las Rozas Village es más fácil y cómodo todavía. Especialmente si se viene en Uber y se disfruta del 30% de descuento en el viaje de ida.

¡Respirar aire puro!

Ahora que buscamos más que nunca planes al aire libre, Las Rozas Village es un acierto seguro, porque se encuentra a los pies de la sierra madrileña: muy cerca de la ciudad pero, al mismo tiempo, alejado del bullicio y del calor sofocante del asfalto. El Village es un coqueto oasis al aire libre, rodeado de vegetación, con agradables bulevares por los que pasear de boutique en boutique y terrazas a la sombra donde sentarse a descansar y reponer fuerzas.

Cambia tu look y vive el verano con otro aire

El Village tiene más de 100 boutiques de las mejores marcas nacionales e internacionales en las que podrás dejarte conquistar por mil y una tendencias. Sofisticadas, elegantes, refrescantes, modernas… diferentes propuestas que se ajustan como un guante a cada estilo. Ya sea para llevar las últimas novedades en zapatos para mujer y hombre, para descubrir los mejores bolsos y complementos de la temporada o las prendas imprescindibles para la playa, el campo o la ciudad. Encuentra inspiración para renovar tu armario y déjate conquistar por las mejores propuestas de moda de firmas como Adolfo Domínguez, Asics, El Ganso, Ecoalf, Levi’s, Pinko, Scalpers, Tous o Tommy Hilfiger entre otras.

Además, también encontrarás tiempo y espacio para mimarte y cuidar tu piel con firmas como Rituals, L’Occitane en Provence o Clarins, entre otras.

Contempla la puesta de sol de Madrid en un ambiente de lo más disfrutón

¿Quién dijo que para ver un precioso atardecer haya que estar frente al mar? Desde la Summer Terrace Las Rozas Village by Arzábal puede verse una de las más bellas, en un ambiente hedonista y disfrutón: mientras se toma de un cóctel o se comparte entre amigos alguna de las propuestas de su carta.

Los descuentos más extraordinarios

Déjate seducir por las últimas tendencias y las prendas y complementos de las mejores marcas disfrutando de descuentos de hasta un 70% sobre el precio original. ¡Ya no tienes excusa para no vestir tu verano al mejor precio y darte ese capricho que tanto te mereces!