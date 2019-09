Magnicidio en San Andrés

En la plaza de San Andrés hay un antiguo palacio con una bella portada renacentista que suele atraer las miradas de todos los viandantes. Justo enfrente, en el número uno, hay otro caserón de fachada mucho más discreta, compuesta únicamente por una pared lisa de color amarillento cubierta por abundante vegetación y un portón de madera, que oculta un bello patio interior y un pasado sorprendente. Perteneció a los Angulos, descendientes de conquistadores y una de las familias más ilustres de España, y según una curiosa leyenda recogida en los Casos raros de Córdoba, a finales del siglo XVI ocurrió en su interior un suceso terrible.

Todo comenzó a primera hora de la mañana en la antigua plaza del Salvador –actual Capitulares–, cuando varios operarios se ensalzaron en una aparatosa discusión. Del insulto se pasó a las manos, y el violento intercambio de golpes dejó varios heridos y un muerto. Aprovechando la confusión, el agresor huyó calle abajo por San Pablo, una de las más concurridas, y pronto dos alguaciles comenzaron a perseguirle. Cuando casi le habían dado alcance vieron cómo se colaba en la casa antes mencionada, que tenía la puerta abierta, y de la que no paraba de entrar y salir gente. El Marqués de Villaverde, propietario de la vivienda, acababa de fallecer la noche anterior, y su familia se encontraba en pleno velatorio. El fugitivo aprovechó para camuflarse entre los vecinos que abarrotaban las distintas estancias, mientras sus perseguidores explicaban lo ocurrido a la señora de la casa. La marquesa, embarazada de seis meses y recién enviudada, respondió que ella no había visto entrar a nadie, y que además, no era el mejor momento para incomodar a su apenada familia con un registro a la vivienda.

Uno de los alguaciles se quedó vigilando la puerta, mientras el otro fue en busca del corregidor, representante del rey y máxima autoridad en Córdoba. Gerónimo de Mendoza, bajito y delgado como un palo, compensaba su falta de corpulencia con un carácter furibundo que hacía temblar a sus hombres. En cuanto tuvo noticia de que la marquesa había impedido a sus guardias atrapar al criminal le faltó tiempo para personarse él mismo en la mansión y reclamar a la aristócrata que cesara su burla hacia las autoridades. Ella, pese al cansancio propio del estado de buena esperanza y la dura situación emocional que atravesaba, salió de nuevo a explicar, en esta ocasión a Mendoza, que no tenía la menor intención de dificultar el trabajo de las fuerzas del orden, pero que debía entender que su familia se hallaba rota por la dolorosa pérdida. Además, añadió, probablemente el criminal al que buscaban ya se habría marchado. Pero al iracundo corregidor no había razonamiento que le aplacara, e igualmente mandó a sus alguaciles llevar a cabo el registro, aún sin el consentimiento de la dueña. Ésta, notablemente alterada, se asomó al balcón para gritar a sus criados que no permitieran la inspección, y Mendoza la siguió para tratar de detenerla. Entonces hubo un pequeño forcejeo entre ambos donde la señora impuso su mayor corpulencia, y en un rápido gesto arrojó al endeble corregidor por el balcón, quedando muerto al instante.

Aquel pintoresco magnicidio levantó un revuelo enorme, y la marquesa fue apresada y condenada a muerte. Se le concedió un margen de tres meses, el tiempo justo para dar a luz, pues las autoridades consideraron que el niño que portaba en su interior no tenía culpa de los actos cometidos por su orgullosa madre. Durante ese plazo de gracia numerosos aristócratas trataron de intermediar por ella sin éxito, ya que Felipe II no estaba dispuesto a dejar impune el asesinato de su principal delegado en Córdoba. A falta de pocos días para que saliera de cuentas, el Duque de Osuna pidió audiencia al rey para rogarle que, si bien la mujer no merecía vivir, que al menos pensara en esa criaturita que estaba próxima a llegar al mundo, y que sin la compasión de su majestad, lo haría huérfano de padre y madre. Su brillante discurso, en el que puso de relieve la gallardía mostrada por la señora, unido a la amistad que unía al monarca con la casa nobiliaria de Osuna, una de las más importantes de España, hizo a Felipe II apiadarse del pequeño en el último momento. Así pues, tras dar a luz, la Marquesa de Villaverde fue perdonada y regresó a Andalucía. Eso sí, para evitar el escándalo que supondría su vuelta a Córdoba se acabó instalando en Écija, donde dicen que pasó feliz el resto de sus días.

(*) El autor es escritor y director de ‘Rutas Misteriosas’. Puede seguir su trabajo en www.josemanuelmorales.net