Los precios de la vivienda descenderán en Córdoba un 11% de aquí al 2022

Los precios de la vivienda caerán en Córdoba un 11% de aquí a dos años. Esas son las previsiones que realiza la tasadora Euroval y su Instituto de Análisis Inmobiliario (Instai) partiendo de un modelo predictivo que se basa en el tipo medio bancario, en el estoc de vivienda, en la tasa de empleo y en la evolución de los precios. Sus conclusiones, facilitadas a este periódico, son que los precios tendrán un comportamiento irregular, bajando considerablemente este año, moderándose el que viene y registrando una caída leve en el 2022.

La tasadora toma como referencia el último trimestre del 2019, momento en el que el metro cuadrado en la capital y provincia costaba una media de 1.141 euros. Sus previsiones son que al final de este ejercicio la cantidad mermará hasta llegar a los 1.063 euros, lo que significa que se producirá un retroceso del 7,3%. Un año después la bajada será del 3,4%, con lo que el metro cuadrado llegará a 1.031 euros. Un poco menos, 1.028 euros, costará en el 2022, año en el que el descenso será del 0,3%.

En estas bajadas tendrá mucho que ver el covid-19. No obstante, Euroval avisa de que aún no es posible concretar cómo afectará la crisis al mercado inmobiliario en la capital y en la provincia y a los distintos tipos de viviendas. El analista principal de Instai, Alejandro Belchí, piensa que el efecto negativo puede ser menor en la vivienda nueva, «puesto que seguirá desarrollándose conforme a la previsión que tenía antes del parón de la actividad económica», ya que, en su mayoría, son operaciones que ya estaban precontratadas. En cambio, la vivienda usada, que supone el 80% del volumen total de compraventas en la provincia, tendrá otro comportamiento, ya que la caída de transacciones «ya es un hecho». No obstante, añade, «el sesgo negativo en los precios será menos intenso en aquellas zonas donde la demanda internacional sea significativa y más acusado dependiendo del tamaño de la población».

OTRAS PROVINCIAS

Córdoba no está entre las provincias en las que más bajarán los precios ni entre las que menos. La que sufrirá un desplome mayor será Jaén, con una caída de aquí al 2022 del 13%; seguida de Sevilla, donde será del 12,3%; Granada, con una bajada del 11,3%, y Córdoba, con el 11%. Tras Córdoba están Málaga, con un descenso del 10,2%; Cádiz, con el mismo; Huelva, con un -10%, y Almería, con un -2%.

MEDIA

La evolución del precio proyectada por Euroval y el Instai está en la línea con la calculada en la comunidad andaluza, donde se prevé una bajada del 10,6%, lo que significa que Córdoba la supera en 0,4 puntos porcentuales. A nivel nacional, la tasadora prevé una caída del 5% en los precios de la vivienda a nivel nacional, por lo que la rebaja de Córdoba será mayor aún, produciéndose una diferencia de cinco puntos