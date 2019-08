Mar Aguilera, 'Miss World Spain', recibe el calor de Priego de Córdoba

La Corporación municipal prieguense ha recibido de manera oficial a María del Mar Aguilera Zuheros, que el pasado domingo se proclamaba Miss World Spain en el transcurso de la gala celebrada en Melilla. Tras saludar al numeroso grupo de prieguenses que la esperaban en la entrada al Consistorio, María del Mar firmaba en el Libro de Honor del Ayuntamiento, en el que mostró su agradecimiento a Priego, «por haber sido el lugar que me vio crecer, que me dio a la mayor parte de mis seres queridos y que ahora me da el apoyo para conseguir mis sueños».

En nombre de todos los prieguenses, la alcaldesa, María Luisa Ceballos, mostró el orgullo que supone para la localidad contar entre sus vecinos «con la mujer más guapa de España, pero también culta, formada y que además es una chica del siglo XXI», trasladándole el apoyo de todo Priego para que consiga el reto de alzarse con el título de Miss Mundo 2019, que se celebrará en Londres el próximo 14 de diciembre.

Hasta esa fecha, la agenda de esta psicóloga y modelo de 21 años y 1,76 de altura será frenética, de ahí que el sencillo homenaje que su localidad natal le tributó se celebrara con tanta antelación, como así reconocía la alcaldesa, que también tuvo unas emotivas palabras para los padres y el abuelo de Mar, presentes en el acto, y que serán los que a partir de ahora sufran más la ausencia de esta joven prieguense que presentó al concurso del que ha salido ganadora un proyecto social relacionado con la concienciación de la enfermedad mental.