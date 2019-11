Antonio José firma discos y levanta pasiones en sus fans

El cantante palmeño Antonio José firmó ayer discos de su último trabajo, Antídoto, que salió al mercado el viernes pasado. El evento, celebrado en El Corte Inglés Ronda de Córdoba, se enmarcó en una agenda de actos que le llevará en los próximos días a otras capitales españolas. Numerosas fans acudieron a saludar en persona a este joven artista, conocido, entre otros hitos, por ganar el concurso televisivo de talentos La Voz en el año 2015. Antídoto es el cuarto álbum de Antonio José, tras El viaje (2015), Senti2 (2016) y A un milímetro de ti (2017). Este nuevo trabajo incluye el tema Me equivocaré, que fue lanzado como adelanto y cuyo videoclip acumula ya más de cuatro millones de visualizaciones en Youtube. Con su último disco espera ampliar fronteras, ya que, según afirma, «Latinoamérica es un mercado natural para la música en español y me apetece mucho que se me conozca a los dos lados del charco». Por el momento, descarta adentrarse en el reggaeton y reivindica que «hago pop, música urbana con ese toque aflamencado que es mi sello». Antonio José afirma que «no olvido mis raíces, que están en la calle Belén de Palma del Río».