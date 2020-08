La pareja perfecta

Uno de mis amigos pregunta si no es viable hacer este viaje todos juntos. Intento tener tacto. Somos un grupo genial, lleno de ironía, cariño y complicidad, pero la última vez que salimos todos de fiesta fue en León, hace casi un año, y nos cuesta quedar para cenar. Es como si viviéramos en mundos diferentes, por eso no soy tan ambicioso.

No sueño con un gran viaje de amigos; si solo tienen una bala, preferiría que la gastaran el sábado en el vermú. Luego está la logística de estos trayectos. ¿Aceptarían dormir al raso? ¿Pedalear sin ganas? ¿Y si uno se cansa? ¿Y si la comida se acaba? ¿Qué pasa con este puerto opcional? No hay enchufes para todos. ¿Dormir la siesta ahora? Quiero camping. Un hostal. Tengo frío. Qué calor. ¿Cómo gestionamos nuestros cabreos, nuestros caprichos?

Solo o en compañía, dos viajes completamente diferentes, como ir en coche o en bici, nada que ver. En uno solo avanzas; en otro, observas. El trayecto en solitario ya me resulta imprescindible porque si algo he comprobado en estos 18 días es que me abre más a todo, a mí mismo y a la gente, al paisaje y al pensamiento, que me hace más valiente, más radical.

Me ilusiona ver a Pepe, por supuesto, aunque siento que este viaje no le pertenece. Él llega con el brío del inicio y para mí es el final. En la primera etapa juntos se dan dos hechos inéditos: almorzamos en un bar y no hago retratos.

Cogemos la Nacional 634, otro acontecimiento insólito, pues detesto las carreteras nacionales. Pero esta es diferente: sin arcenes, llena de curvas, faros, bosques, praderas y el mar, sin tráfico, ensombrecida por los imponentes acueductos de la autovía A8, paralela a la estrecha vía del tren FEVE, la disfrutamos, nos adentramos en cada cabo asturiano, tomamos empanada y cerveza en el poyete del jardín de una casa de Santa Marina, y acabamos al atardecer en la playa Cueva, baño helado, dos botellas de sidra, una marea descomunal, una charla agradable, los dos amigos de siempre frente al Cantábrico; un día perfecto, hasta que a las dos de la madrugada una pareja de la Guardia Civil nos pide que desmontemos la tienda y nos vayamos a dormir a dos kilómetros.