¿Qué sientes? ¿Quieres que te grabe en vídeo? Veintiún días después de salir de Córdoba en bicicleta estoy a 150 metros del faro de Estaca de Bares, el punto más al norte del país, y no sé qué quiero. Querría detenerme en esta recta y proyectar todo el viaje, no dejarme atrás una sola de las personas con las que compartí, viví y retuve para siempre. Querría que me fluyeran las palabras, congelar el atardecer y expresar en mi cuaderno negro cómo me tiembla el manillar y los ojos se revolucionan, sin saber adónde mirar. Querría tatuar en un fotograma la luz del norte, mi sonrisa y el rastro que he ido dejando en el trayecto, las subidas y las penurias, los bailes y las sorpresas. Querría darme las gracias por sacar lo mejor de mí, por saltar y por esperar.

Me suelto de manos, alzo la derecha, voy por el centro de la carretera, cien metros.

Querría que no se me acabara esta energía, que mi madre durmiera por las noches, que la funda de la tienda jamás se agrietara.

Varias personas caminan hacia el faro. ¿De dónde vendrán? Ya solo sé hacerlo así, liviano, con lo indispensable. Llevo 20 días con el mismo maillot, aunque aún me queda algo de detergente. ¿Cuánto más podría aguantar? ¿Necesitaría otra cabeza o piernas nuevas?

Remoloneo porque no deseo llegar. Sí quiero. Quiero ver el punto final, pero ya estoy añorando el camino. Me doy cuenta de que no tiene sentido ansiar la llegada, que la magia no se puede encontrar en un solo lugar, sino que se va acumulando a lo largo de los kilómetros y cuando ya no puedes avanzar más, explota, una fiesta de recuerdos y emociones.

Para llegar a esta explosión hace falta provocarse, ser sincero con uno mismo y preguntarse continuamente. No hay que pensar, solo sentir y hacer.

Quisiera que no se me olvidara quién soy y qué quiero.

Cada vez voy más despacio, cincuenta metros, doce, el faro, aún hay tierra, dejo la bici. Camino por el cabo entre las aguas furiosas del Cantábrico, que aquí ya se ha fundido con el Atlántico, y sé que solo me queda una fotografía en el carrete. No me distraigo con nada. El sol aparece tímidamente tres días después. Continúo con precaución, sorteando alguna piedra, los rizos me vuelan, y la sangre.

Ya no puedo más, fin del cabo, fin del viaje, fin de otra etapa. Me subo al peñasco y extiendo los brazos. ¿Qué hago ahora?

Simplemente mira. Mira el océano, las nubes y el infinito. Escucha el oleaje y deja que el viento te penetre. Mira lo que tienes delante y lo que has dejado atrás. Míralo bien, mírate, que ya no hay más tierra, que nadie puede estar más al norte. Mira y retén lo que has hecho y sentido, hasta el más leve movimiento, porque nunca, absolutamente nunca, tendrás ante ti algo similar.