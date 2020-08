La lluvia invisible

Le explico a la Guardia Civil que vengo desde Córdoba, que llevo 19 días en la bicicleta, que casi nunca abro la tienda, pero que en Asturias es imposible dormir al raso por culpa de esa lluvia invisible que aparece cada noche. Añado que al ver aquí tantas furgonetas pensé que era un buen sitio para dormir. Es que a ellas también las tendría que sancionar, pero por no despertarlas... y tampoco están molestando a nadie.

Creo que las rectas de la Meseta me han armado de paciencia y que los largos puertos de Gredos me han enseñado a contener mi impulsividad. Me trago todo lo que pienso. ¿De verdad nos están pidiendo que recojamos la tienda y que pedaleemos a las dos de la madrugada hasta llegar a una glorieta junto a la Nacional? ¿El resto solo tiene que girar una llave para encender un motor y no les va a decir nada? Mientras mi cerebro es un torbellino, de mi boca se desprende un susurro plañidero y conciliador. Nos dan una tregua hasta las siete de la mañana.

A las siete y cuarto aparece otra patrulla. Esto es por culpa del camino de Santiago, me fustigo. Somos incompatibles, siempre me trae problemas. Lo apunto en mi cuaderno: No coincidir más, no multitudes ni rutas trazadas.

Tampoco creo en el destino, pero sí en la justicia, y esta llega en forma de desayuno en Luarca, en la cafetería La Luz, donde cuelgan dos paneles con los partidos de Primera y Segunda División. Llevan ahí décadas, desde que el abuelo de la dueña los colocó porque la gente del pueblo no tenía cómo enterarse de los resultados y cada lunes iba al bar a comprobarlos. Tomo el mejor pincho de tortilla del viaje y lo acompaño de una palmera de chocolate y café.

Otro día de invierno. Me cansa la ausencia de sol cuando viajo en bici. Me vuelvo más apático, me detengo menos. Cruzamos el puente entre Asturias y Galicia conteniendo la respiración. El arquitecto que lo diseñó no pensó en el corazón de los ciclistas.

Me impacta el cartel de entrada a Galicia y visualizar de donde vengo. El cielo sigue gris. Continuamos por la costa lucense, no hay pueblos ni plazas, solo casas salteadas y algún bar. En La Yenja sacan aperitivos calientes gratis: lentejas, chorizo, calamar, alubias. El Lugo se mantiene y el Dépor baja a Segunda B. Usamos el baño como ducha. Estoy deseando ver los titulares en la prensa local.

Acampamos en Punta do Gabito, frente al mar, cuatro capas de ropa, vino, aguacate y queso. Vemos anochecer mientras hablamos de chicas. No se ve una sola estrella, solo dos barcos en el horizonte; se mezclan olas y viento, es tenebroso este fin de mundo.

Parece que caen algunas gotas, otra vez la lluvia invisible. Me siento en uno de los merenderos y leo, como si el foco colocado en mi frente emulara la lámpara de una mesita de noche, con la sombra de mi pelo en las páginas del libro y el baile alocado de unos hierbajos junto a mis pies. Las palabras empiezan a mojarse. Me resisto a meterme en la tienda.