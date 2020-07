La Habitación Roja, Ruibal y Boza actuarán en Córdoba

El ciclo Live the Roff nació en el año 2010 de la mano de Antonio Romero. La idea no era nueva: ya en Córdoba, el colectivo Luneados la había copiado de Live in the living. Ellos cambiaron los salones de casa por las azoteas de la capital cordobesa y esto era algo que recordaba o intentaba imitar aquel famoso y último concierto que The Beatles ofrecieron en la azotea del Apple Corps. Romero asistió en Córdoba a uno de aquellos conciertos, el del cantautor Javier Álvarez.

Aquella primera vez fue todo muy familiar, el aforo no rebasaba la treintena de personas y el enclave, una pequeña azotea frente a la Mezquita, acompañaba a que todo esto fuese especial. A partir de ahí se puso manos a la obra para convertirlo en una empresa, más allá del disfrute y darle una cobertura más nacional. Es así como nació Live the Roof como lo conocemos hoy en día.

Ahora diez años después de su lanzamiento se ha convertido en uno de los eventos acústicos más reclamados y esperados cada verano, donde los artistas en un ambiente íntimo tocan para un reducido número de personas. Tras diez años de éxito ininterrumpido, haber pasado por diferentes ciudades españolas como Sevilla, Cádiz, Madrid o Barcelona y realizar más de 500 conciertos, en este 2020 el Live the Roof llega por primera vez Córdoba. Un año algo diferente al resto donde la incertidumbre planea sobre todo este tipo de eventos. Romero asegura, que la venta de entradas «está siendo bastante buena».

Los conciertos, que podrían catalogarse dentro de la música indie alternativa, se podrán disfrutar desde el próximo 2 de agosto en la terraza del Hotel Los Abetos.

Los primeros en pasar por allí serán los integrantes de Second, un grupo de música indie rock originario de Murcia, ellos darán el pistoletazo de salida para dejar paso a Full, la banda sevillana de música independiente que tocará el 19 de agosto; los valencianos integrantes de La Habitación Roja que actuaran el 26 de agosto; el polifacético gaditano Javier Ruibal al que se le espera el 3 de septiembre; la madrileña Carmen Boza que tiene turno el 17 de septiembre y David Rees, un joven malagueño con ascendencia británica que alcanzó la popularidad en You Tube y que será el encargado de cerrar este ciclo el 25 de septiembre.

Un total de seis actuaciones, que harán las tórridas y calurosas noches cordobesas un poco más amenas.