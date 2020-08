Arte, más allá de la pandemia

La pandemia ha supuesto una revolución en los procesos creativos de innumerables artistas. El miedo, la incertidumbre, la soledad, el invierno, la naturaleza y la transmisión han modificado la obra de Candela López, Miguel Gómez Losada, María Sánchez, Carlos Carvento y Fernando M. Romero durante esta crisis.

Candela López, la necesidad de la pausa

A la joven artista, Candela López, la pandemia le sorprendió en un momento de "mucha apatía y duda". Llevaba un año estudiando una oposición y había dejado a un lado su obra personal por lo que, considera, fue el momento de "mayor ansiedad artística" de su carrera. Para ella, el confinamiento supuso una pausa. "Al principio fue muy desconcertante, pero poco a poco me sirvió para poner orden en mi cabeza y decidirme en cuanto a qué quería hacer a nivel artístico. También estuve reflexionando sobre cómo entiendo la pintura y el dibujo y cómo me gustaría que llegaran a los demás. Creo que fue una pausa muy necesaria", cuenta.

Su obra se ha vuelto más abstracta. Antes de la crisis, se concentraba en el detalle, llegando a pintar en pequeños formatos y con técnicas secas. Ahora siente que todo lo que está aconteciendo está cobrando presencia en su obra. "Hay muchas manchas sueltas, colores que se funden con otros y muchas ganas de pintar en gran formato. Supongo que porque el formato grande requiere más tiempo y mayor implicación. Es donde ocurren las cosas más interesantes", reflexiona López. Otra de las particularidades que ha incorporado a su obra es el dibujo de personas, antes ausentes y ahora presentes "como una necesidad".

"Lo importante es lo que está pasando en mis cuadernos, lo que me está pasando a mí respecto a lo que ocurre a mi alrededor"

Además de las consecuencias directas en su obra, ha abandonado por completo las redes sociales: "Estoy en un momento muy introspectivo y ha dejado de preocuparme subir contenido o no. Lo importante es lo que está pasando en mis cuadernos, lo que me está pasando a mí respecto a lo que ocurre a mi alrededor", narra López. En este momento está centrada en el dibujo del día a día y en los procesos largos, "sin que el tiempo importe mucho".

La Pausa, dibujo de Candela López durante la pandemia. / CÓRDOBA

Miguel Gómez Losada, la prolongación del invierno

Miguel Gómez Losada ni siquiera recuerda bien lo que estaba pintando durante la cuarentena. Una de las cosas que caracteriza su trabajo artístico es la evaluación continua. "He procurado que todo pasara como si no existiera", explica. La nueva situación le brindó la oportunidad de "prolongar el invierno" que es algo que le inspira y está presente en su obra. La ausencia de primavera, de festejos, de celebración le hizo sentir que el invierno era mucho más largo y a su trabajo, cuenta, le vino bien porque no tuvo que forzar el proceso creativo.

A pesar de esta sensación invernal, Gómez Losada opina que un artista debe obedecer a una voz propia, a un ideal pictórico y que "cuando lo tienes, intentas que nada perturbe eso. Ni una pandemia, ni una guerra". El artista sigue una línea de trabajo apartado de lo que sucede alrededor porque, considera, "si atendiese a la pandemia sería un ilustrador. La obra tiene que estar por encima de todo eso. En eso consiste el acto creativo, en mantenerse fiel a uno mismo, a pesar de lo externo".

"Si atendiese a la pandemia sería un ilustrador. La obra tiene que estar por encima de todo eso"

Esta crisis también ha sido una oportunidad para reflexionar sobre lo que es realmente importante: "He salido reforzado en la idea de que la vida es hoy y no valen aplazamientos. No se sabe qué va a pasar mañana. La pandemia me ha confirmado que lo único que importa en el arte es encontrar un grado de satisfacción con tu trabajo día a día", apunta.

María Sánchez, la búsqueda de una nueva narrativa

María Sánchez estaba a punto de publicar su nuevo libro Almáciga, un vivero de palabras del medio rural cuando la situación se complicó. Sintió que no podría salir tal cual. "Tenía que reflejar lo que estaba pasando de alguna forma. He añadido un texto más que habla de cómo me sentí en ese momento. Hay que inventar nuevas narrativas para hablar de lo que está pasando. Es un cúmulo de incertidumbres, de miedo… Es muy doloroso. Todavía no puedo nombrarlo", lamenta. Además de en Almáciga, la autora se encontraba desarrollando un nuevo proyecto que trata de la sequía, del "mundo futuro, pero no tan lejano, otro tipo de pandemia".

"Tenía que reflejar lo que estaba pasando de alguna forma"

Al no poder salir al campo, durante el confinamiento se refugió en la lectura pues sentía que "estaba muy apagada". Cuando se empezó a salir a la calle, puso en marcha un nuevo proyecto, el Herbario de Desescalada, un hilo de Twitter donde hablaba, cada día, de las plantas que iba encontrando en sus paseos y que la ayudó a ser constante.

desde pequeña siempre voy pendiente del suelo, siguiendo rastros, viendo plantas y huellas. Como podemos salir a caminar he decidido hacer un pequeño herbario de desescalada 🌿no tengo a mi padre cerca que es el experto en plantas pero intentaré todos los días compartiros alguna — maría sánchez (@MariaMercromina) May 3, 2020

Además, durante el confinamiento nació un niño en un pueblo de león al que le escribió una carta que sería el comienzo de una iniciativa en la que animó a que otros enviasen sus propias cartas de las que, cuenta, "salieron cosas muy bonitas y otras muy duras pero fue precioso y un proyecto muy enriquecedor".

Carlos Carvento, la apuesta por los nuevos formatos



La pandemia puso el universo artístico del bailarín y creador Carlos Carvento 'patas arriba'. Su obra Maricón de España, a punto de empezar a difundirse, y sus actuaciones como drag en Las Niñas y Lolailo, se vieron obligadas a parar en seco. "Teníamos estipulado que Maricón de España se empezase a difundir en abril porque el espectáculo es muy festivo, trabaja mucho con el folclore relacionado con el mes de mayo en Córdoba. Se iba a estrenar para mayo o junio. Pospusimos el estreno; no queríamos que el proyecto estuviese relacionado con este momento", explica.

No obstante, decidió continuar su preparación física y su proceso creativo en casa de sus padres, a donde acababa de volver porque, cuenta, "estaba en un momento de transición en el que había vuelto a la ciudad". La parte creativa la continuó desarrollando desde una perspectiva teórica. "Ha sido un poco frustrante porque la danza es un arte efímero que necesita un público, un espacio... Ante un apagón cultural, el foco se ha puesto en el cine y el arte mainstream pero ese arte se ha seguido consumiendo en la crisis. Sin embargo, ¿quién ha consumido danza, pintura, artesanía?", reivindica.

"No queríamos que el proyecto estuviese relacionado con este momento"

A pesar de las dificultades, Carvento, tuvo la oportunidad de cuestionarse cómo la gente podría consumir danza en otros formatos sin perder su esencia; concluyendo que realizarían un crowdfunding para financiar un proyecto que rompería con todo lo anterior. "En vez de estrenar una pieza de danza en el teatro, vamos a plantear Maricón de España como si fuera música. Hemos diseñado un packaging como el de un disco de vinilo que, además, contendrá un enlace con la pieza grabada, el documental y un libreto con la parte teórica y cosas referentes al proyecto", explica. Presentando, así, un nuevo formato que contribuirá a que la gente conozca el proyecto para más adelante poder estrenarlo en vivo.

Fernando M. Romero, el arte como terapia

El artista Fernando M. Romero se encontraba dando a conocer su trabajo final del Máster de Pintura del Royal College of Art en Londres, además de trabajando en otras exposiciones y series, cuando el covid-19 llegó a Reino Unido.

Durante el confinamiento, cerraron el edificio donde estaba su estudio, teniendo que traspasarlo a su casa. "Me sentí en shock, con dificultad para concentrarte. Es indescriptible. Pierdes todas las referencias, el sentido del día a día. Fue una época ajetreada porque tenía que seguir produciendo pero a la vez fue un poco éxtasis. Cuando pasó la conmoción inicial, empecé a pensar en el futuro y qué papel tenía yo ante esta situación. Medité mucho sobre el papel del arte, el artista y la cultura en una situación así", reflexiona.

Asegura que había muchos intereses que estaban ahí pero que, en este contexto, cobraban otro peso y le permitía verlos de otra manera. "He estado obsesionado con esas ideas a otro nivel. En mi obra, siempre me ha interesado el tema de la transmisión. Esa idea, en la pandemia, se ha enfocado de otra manera. Ahora se centraba en la superficie y la idea del contagio, a la obsesión por borrar las huellas, al contacto vinculado a la transmisión y al lenguaje. Todo cobraba sentido", expresa.

"No necesitas entender al cien por cien lo que está pasando en tu trabajo para que sea efectivo o genere algo"

Para Romero, han cambiado muchas cosas pero, dice, lo más relevante que ha incorporado a su trabajo es la idea de que no hace falta entender algo del todo para ser partícipe de ello. “No necesitas entender al cien por cien lo que está pasando en tu trabajo para que sea efectivo o genere algo. En el caso del virus es algo perjudicial pero en el caso del arte puede ser algo beneficioso”.

A pesar de las numerosas modificaciones que han sucedido en su obra, el artista ha podido sacar una lectura positiva de la situación actual y comenzar nuevos proyectos como la exposición Idiorrhythms: Arrangement#1 en la sala londinense SCAN projects, donde toda la muestra de obras se originó durante la cuarentena. "Volver a trabajar en casa en vez de en el estudio genera una relación distinta con el trabajo. Me ha sentado bien. La alternativa era entrar en pánico al mirar las noticias. Ha sido una buena terapia", concluye.

Más sobre los artistas

Fernando M. Romero (Córdoba, 1979). Su práctica se basa principalmente en pinturas, instalaciones y piezas sonoras, mostrándolas generalmente en instalaciones interdisciplinarias. Como artista, le intrigan las cosas "desplazadas". Cosas en las que solo podemos ser conscientes de su desplazamiento en relación a otra cosa, como ocurre en las traducciones, por ejemplo. Concibe la pintura como un dispositivo de traducción o metalenguaje en el que superponer y colisionar diferentes gestos y desbordes a través de varios medios, códigos y lenguajes.

Candela López Sierra (Córdoba, 1994). Ha estudiado Bellas Artes en Sevilla y Cuenca. Empezó su obra personal en 2016 y ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales. En 2018 empieza una carrera como docente en la Universidad de Bellas Artes de Cuenca y posteriormente cursaría el máster de profesorado en Córdoba, haciendo las prácticas en la escuela de arte Mateo Inurria.

Carlos Carvento (Córdoba, 1995). Bailarín profesional de danza contemporánea y performer. Comenzó sus estudios a la edad de siete años en el Conservatorio de Danza Luis del Río. Recientemente, ha terminado sus estudios universitarios en danza en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, Madrid, donde desarrolló su trabajo final de estudios, lo que actualmente es su primer espectáculo Maricón de España, participando en diferentes festivales y concursos a nivel nacional.

María Sánchez. (Córdoba, 1989). Veterinaria de campo. Actualmente trabaja con razas autóctonas en peligro de extinción, defendiendo otras formas de producción y de relación con la tierra como la agroecología, el pastoreo y la ganadería extensiva. Coordina el proyecto Las entrañas del texto, desde el que invita a reflexionar sobre el proceso de creación, y Almáciga, un pequeño vivero de palabras del medio rural de las diferentes lenguas de nuestro territorio que se publicará en Geoplaneta en 2020 y que tendrá también proyecto web. Sus poemas han sido traducidos al portugués, inglés, francés, rumano y polaco.

Miguel Gómez Losada (Córdoba, 1967). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, especialidad pintura, amplió su formación gracias a una beca de Creación Rafael Botí, de la Diputación de Córdoba, el año 2000. Celebró su primera exposición individual en el Ayuntamiento de Obejo (Córdoba) en 1990, y desde entonces su obra se ha ido mostrando en exposiciones colectivas e individuales, así como en ferias de arte como ARCOmadrid, y ha obtenido importantes galardones.