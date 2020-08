Aitana vuelve a los escenarios tras 9 meses

La novena edición del festival Starlite Catalana Occidente cerró el sábado con una actuación muy especial, el concierto acústico de Aitana. La joven de Operación Triunfo volvió a subirse a los escenarios tras nueve meses de parón y lo hizo en la emblemática cantera marbellí que acoge a los artistas que participan en el festival conducido por Sandra García-Sanjuán.

Aitana no dudó en mostrar su agradecimiento a la labor que el equipo de Starlite está haciendo en favor de la cultura, tan damnificada por la pandemia mundial que estamos viviendo, y cuyos esfuerzos se han centrado en hacer ver que una cultura segura es posible en esta nueva normalidad. «Dada la situación que estamos viviendo es un privilegio que Starlite Catalana Occidente se haya esforzado por llevar a cabo el festival. Gracias a ellos y a vosotros por ser valientes y estar aquí conmigo», decía la artista.

Visiblemente emocionada y ligeramente nerviosa por tanto tiempo sin contacto en vivo con sus seguidores, Aitana arrancó el espectáculo con el tema Teléfono y aprovechó a continuación para deshacerse de los zapatos de tacón y sentirse como en casa: «Nunca antes había cantado descalza y me siento super libre».

A continuación pronunció unas palabras que hicieron que el público se sintiera parte de su círculo más cercano y se integrara más en la actuación: «Dada la situación que estamos viviendo, es un privilegio que Starlite haya podido hacer el festival. Va a ser un concierto muy íntimo, no os podéis levantar de la silla por seguridad, ni quitaos las mascarillas, es el primero de los dos únicos conciertos que voy a dar este año, así que será un concierto en acústico, con menos gente, como si estuviéramos todos juntos y yo me pusiese a cantar, lo que suelo hacer yo cuando me reúno con mis amigos».

El punto más álgido de emoción llegó cuando Aitana dedicó Si tú la quieres -el tema grabado junto a David Bisbal durante el confinamiento- a su abuelo «que está pachucho, aunque no es de covid, y también a mi madre que tampoco está pasando por su mejor momento».

Por otra parte, Aitana quiso aprovechar la ocasión para hacer un adelanto de su próximo trabajo y señaló que «El disco, mi segundo trabajo, saldrá a finales de año», aunque señaló que no podía «decir más». En su despedida señaló que «habéis sido un público maravilloso, me habéis hecho muy feliz».

Tras más de un mes de conciertos, la versión más reducida en tiempo y aforo de Starlite llega a su fin. Aitana ha sido la encargada de poner el broche final a este festival por el que anteriormente han pasado artistas como Luz Casal; Marta Sánchez; Ketama; Estrella Morente y Lola Índigo, entre otros, que han contado siempre con un público entregado y respetuoso haciendo fehaciente que una cultura segura en estos tiempos es posible.