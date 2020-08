Entre Córdoba y Estaca de Bares hay 982 kilómetros, nueve horas y treinta minutos en coche, apunta Google Maps. Yo estoy montado en la bicicleta 106 horas, 33 minutos y 40 segundos. 1.765 kilómetros.

He dormido en el banco de un parque pelado, en el merendero de un pantano, en la hamaca de una piscina particular, en un río, en una garganta, en seis puertos de montaña, en el patio trasero de una iglesia, en un apartamento, en un palacio, en la casa de una familia, en una huerta, en tres playas, un cabo y una estación de tren. Han sido 26.559 metros de desnivel acumulado. Según mi reloj, he consumido 28.200 calorías, compensado con un ingente consumo de tomates, paraguayos y melocotones, mis tres alimentos obsesivos del viaje. Y mucha pasta. Al principio la tomaba para sobrevivir, pero cada vez le ponía más cariño, me detenía en los supermercados, probaba, alternaba; se convirtió en otro objetivo: que mi paladar no muriera de aburrimiento.

Hay una etapa extra para coger el tren e iniciar el regreso. Un último puerto, Vixía de Herbeira, los acantilados más altos de la Europa continental. Después de diez kilómetros contra el viento, la niebla no permite ver nada.

Pedaleo por inercia, con la mente vacía, como si ya estuviera en otro lugar. Llego a Ponte Mera, subo a la estación de tren, aislada del pueblo, una casa, una luz sale de la ventana, ahí sigue viviendo Pedro, jubilado desde enero. Ofrece agua y electricidad. Solo pasa un tren al día, la línea Ferrol - Oviedo, seis horas para cubrir 240 kilómetros. Es el tren FEVE. Adoro los trenes, las estaciones y las vías; no concibo un final más redondo. La bici por fin descansa. Anochece.

La tienda de campaña ya está montada frente al cartel Ponte Mera, lo único iluminado. Camino por las vías, tropiezo, me siento en el andén a leer, soy incapaz, trato de escribir, tampoco, estoy agotado, pero al día siguiente, ya montado en el tren, no puedo dormirme. Me parece que todo pasa muy rápido.