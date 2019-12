TVE-1 propone otra Navidad entre fogones con 'Masterchef junior'

Puede que las campanadas con la incombustible Anne Igartiburu (y otrora Ramón García y su famosa capa), las coreografías de 'Telepasión' y la gala 'Inocente, inocente' sean los grandes clásicos navideños de TVE-1, pero hace ya siete años que a ellos se sumaron los siempre espabilados niños de 'Masterchef junior', concurso culinario que regresa este lunes 23 de diciembre al 'prime time' de la cadena (22.10 horas) con una séptima temporada compuesta de seis programas. Dieciseis pequeños (nueve chicas y siete chicos) de entre 9 y 12 años demostrarán su soltura no solo entre sartenes, freidoras y hornos, sino con elementos más propios de expertos como abatidores y roners, aunque no se escaparán de algunas demoledoras valoraciones del trío de jueces formado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Un pequeño fan de Paco Martínez Soria, una 'booktuber' que ha escrito dos libros y está preparando una novela, un minichef que se cuela en las cocinas de los restaurantes para pedir gelificantes y experimentar con platos de lo más vanguardistas en casa y la novia de verano de Josetxo (ganador de 'Masterchef junior 6') son algunos de los nuevos pupilos del jurado, muchos de los cuales aseguran que comenzaron a curtirse entre los fogones desde los 3 años.

Todo esto te espera en la séptima edición de #MCJunior. ESTRENO el próximo lunes 23 de diciembre, a las 22.10H, en @La1_tve. ¡No te lo puedes perder! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/DtRa5HnEmx — MasterChef (@MasterChef_es) 19 de diciembre de 2019

La espontaneidad y desparpajo de los pequeños serán, de nuevo, uno de los puntos fuertes del programa, que descolocarán en más de una ocasión a los jueces. Estos aprovecharán para sacar su lado más cómico, y los veremos disfrazados de artistas de circo, de reyes y de exploradores. "He hecho miles de veces el ridículo, pero nunca me he reído tanto como este año vestido de primera comunión", bromea Pepe Rodríguez.

En la escuela de Rafa Nadal

Entre las pruebas de este año, los chicos tendrán que cocinar para Rafa Nadal y sus alumnos del centro de alto rendimiento de Manacor (sirviendo al mayor número de comensales de la versión infantil del programa), preparar la lámina de pasta más larga del mundo, ocupar la cocina del restaurante Dstage del chef Diego Guerrero (dos estrellas Michelin) y reproducir postres internacionales típicos de la Navidad.

En los retos en exteriores, visitarán parajes como Sendaviva, el parque de naturaleza más grande de Europa, la granja ecológica Dehesa El Milagro y el parque de atracciones de Madrid, además de viajar al pasado con el espectáculo Puy du Fou. En las pruebas se oirán algunos gritos y se verán carreras, aunque, según Jordi Cruz "los niños tienen más capacidad que los adultos para estar tranquilos, son superamiguetes y solo lloran cuando se separan".

Como en años anteriores, los pequeños recibirán unas cuantas visitas, tanto de famosos como de cocineros profesionales. Así, por el plató pasarán la 'extriunfita' Aitana, que les interpretará una de sus canciones; exconcursantes de 'Masterchef celebrity' como Tamara Falcó, Ona Carbonell, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre y Cayetana Guillén Cuervo, y chefs como Martín Berasategui, Rodrigo de la Calle, Koldo Rodero, Dani García, el maestro chocolatero David Pallás y la repostera Alma Obregón.