José María Garzón: «Córdoba vuelve a ser centro del orbe taurino después de muchos años»

Los proyectos con los que desembarcó en Córdoba en los primeros días del pasado invierno se vieron truncados a mediados de marzo con la irrupción del covid-19, que de la noche a la mañana frenó en seco el arranque de una prometedora e ilusionante temporada taurina para Los Califas.

Pero José María Garzón (Sevilla, 1972), por aquello de su espíritu inquieto, no cejó en su empeño de que la plaza de Córdoba fuese recuperando el prestigio que tanto por historia como por afición nunca debió perder, y pese a las dificultades que han surgido en esta atípica temporada, con el episodio de El Puerto de Santa María incluido, ha organizado para mañana lunes, 12 de octubre, un cartel del que todo el mundo habla y con el que se estrena como empresario en la capital cordobesa.

¿Cómo se ha gestado el que ha sido considerado el cartel más redondo de la denominada ‘temporada del covid’?

Con un tremendo trabajo y un importante esfuerzo en lo profesional y en lo económico para poder llevar este proyecto a cabo con estas circunstancias tan adversas. Tengo que agradecer mucho a los toreros su predisposición y sobre todo a Morante, por haber aceptado rápidamente y tener la ilusión de torear aquí y que este año Córdoba no se quedase sin toros.

Un cartel de campanillas, la única plaza de primera categoría en ofrecer toros, unas estrictas medidas higiénico-sanitarias y las cámaras de televisión como testigo. Más presión imposible, ¿no?

En primer lugar, creo que todos los cordobeses y todos los aficionados tienen que estar orgullosos de que Córdoba sea la única plaza de primera categoría en España en la que este año se van a dar toros. Y sí, más presión no puede haber pero más orgullo creo que tampoco, y no solo mío como empresario y cabeza visible de un equipo de trabajo, sino de todos los que nos consideramos aficionados, ya que Córdoba vuelve a ser centro del orbe taurino después de muchos años. Para mí como empresa, con o sin tele, la presión siempre es muy fuerte, pero con la televisión y la posibilidad de que el festejo sea visto en muchos países del mundo es algo importante y creo que es igualmente importante para Córdoba como ciudad.

¿Qué apoyo ha recibido para la organización de este festejo?

Me gustaría destacar en este sentido el apoyo de la Caja Rural del Sur, sin tapujos ninguno, ya que desde el principio nos ha apoyado y ayudado para que este festejo se pueda celebrar y es algo digno de reseñar que una caja tan tradicional en Andalucía apoye de esa manera a la tauromaquia.

Cuando se empezó a hablar del cartel se incluía a Pablo Aguado. Al margen de su lesión de hombro, ¿hubo algo más para que finalmente no esté presente?

Pues no, fue eso, la lesión de hombro que le ha hecho cortar la temporada. Él tenía la intención de torear en Córdoba pero no ha podido ser.

Pese a tener Córdoba un día tan señalado como el 8 de septiembre e incluso el 24 de octubre, ¿por qué ha elegido el 12 de octubre?

Pensamos que es un día muy importante, una fecha muy taurina en la que, en un año normal, se celebran numerosos festejos en muchos localidades. Por eso me decanté por esta opción del 12 de octubre, un día muy marcado en el calendario de España.

¿Cómo serán las medidas que ha dispuesto Lances de Futuro para este festejo?

Lógicamente, las que nos marcha la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Las medidas que vamos a tomar son muchas y muy fuertes, al igual que lo hicimos en El Puerto de Santa María. Distanciamiento, geles hidroalcohólicos, toma de temperatura en el acceso, tendremos tests rápidos por si alguien tiene la temperatura más elevada, desinfección de todas las dependencias de la plaza, entrada y salida escalonada, y uso obligatorio de mascarilla. Como se puede ver, vamos a ser muy escrupulosos en este tema ya que hay algunas medidas en las que nos excedemos, como es el caso de tomar la temperatura cuando se acceda a la plaza, que no es obligatorio, al igual que los tests rápidos, pero nosotros queremos hacerlo. Gracias a Dios, en las plazas en las que se han dado toros no ha habido ningún brote, por lo que los empresarios tenemos que estar satisfechos.

Ha indicado en varias ocasiones que Los Califas presentaría una decoración especial para la ocasión. ¿Puede adelantarnos en qué consistirá esa decoración?

Esa sorpresa quiero que los espectadores la vean allí, aunque creo que va a ser un antes y un después. Sí puedo indicar que estará muy marcada por el día de la Hispanidad, por los califas del toreo cordobés y por Joselito ‘El Gallo’. Hay muchos matices y creo que será muy bonito.

Ha peleado este verano por mantener el motor del toro funcionando cuando otros estaban cruzados de brazos. ¿Qué reporta ese esfuerzo a José María Garzón?

Como aficionado y como profesional una satisfacción personal tremenda, ya que he visto cumplidos los proyectos que hemos planteado.

¿De dónde saca José María Garzón las ganas para embarcarse en proyectos como el de Córdoba después de las críticas que recibió, incluso desde el propio sector taurino, tras el festejo de El Puerto?

De la afición, de la vocación y de la ilusión en lo que hago.

Declaró después del 6 de agosto que fueron los peores días de su vida profesional, e incluso llegó a decir que el festejo de El Puerto le hizo mucho daño.

Cuando se falta a la verdad, cuando quieren quitarte tu honra, la mía y la del equipo del que soy responsable, la mentira, la difamación que se ha hecho sobre mí ha sido fortísima y el daño está ahí. Se ha mentido muchísimo porque está claro que estaba todo correctamente y así lo determinó la Junta de Andalucía. La mentira es una cosa que no puedo con ella y se intentó quitar el honor a una persona, a mí y a mi equipo, ya que soy responsable de un equipo que trabajó mañana, día y noche para que todo fuera un éxito, como así fue.

¿Y esperaba que el sector taurino reaccionara así?

Sinceramente, no. Pero ellos son responsables de sus palabras. Yo soy responsable de las mías y de mis actos. Aquí cada persona tiene que ser responsable de sus palabras y de sus actos.

¿Ha intentado con el cartel de Córdoba quitarse una espinita por este año tan complicado?

No tengo que quitarme ninguna espinita. He trabajado todo lo que he podido, he intentado dar toros en todas las plazas que he podido y que tengo, y lo he conseguido en algunas.

Hablando de otras plazas, ¿qué ocurrió finalmente en Málaga para que no cuajara la propuesta que planteó?

Tenía mucha ilusión de dar una corrida de toros el 25 de julio, día de Santiago. Estaba todo muy avanzado pero al final se truncó. La verdad que quería hacerlo porque como he dicho antes, intento dar todos en todos los sitios que se pueda.

¿Cree que la situación tan especial de este año servirá para algo, o cuando todo vuelva a la normalidad también el mundo del toro volverá a ser como antes?

El momento de crisis que estamos viviendo espero que sirva para sacar cosas positivas y ojalá que para reestructurar al sector taurino. Trabajaremos para ello.

Volviendo al festejo de Córdoba, ¿esperaba que las localidades puestas a la venta se agotaran en tan poco tiempo?

Sinceramente, esperaba que se vendieran en tres o cuatro días, pero en 24 horas no, lo que pone de manifiesto el interés que ha despertado el festejo.

¿Qué espera José María Garzón del 12 de octubre?

Que sea un día histórico para Córdoba, para España y para el mundo, ya que van a tener la ocasión de ver la corrida de toros a través de televisión muchos países de Sudamérica. Que marque una pauta esta temporada y que demos un grito por la defensa de la Fiesta Nacional.

¿Qué lección se lleva José María Garzón y su equipo de esta ‘temporada del covid’?

Hemos aprendido a solventar las cosas en situaciones extremas, a dar toros en una situación complejísima. Creo que hemos crecido mucho como empresa. Para mí y para mi equipo, que siempre tengo que agradecer a mi equipo, hemos hecho un máster a marchas forzadas y nos ha servido mucho a todos. Por lo tanto, creo que hemos aprendido muchísimo.

Y después de este tan señalado 12 de octubre, ¿qué planteamientos tiene para Los Califas de cara a la próxima temporada?

Ahora mismo lo que puedo decirte es que empezaremos a trabajar desde el día 13 de octubre para ver cómo afrontamos la temporada 2021, algo que haremos, sin ningún género de dudas, con la misma ilusión con la que empecé este año.