Los VTC podrán prestar servicio en las zonas de circulación restringida

Los vehículos de transporte con conductor (VTC) podrán transitar por las más de 300 calles de Córdoba que se encuentran dentro de la decena de áreas de circulación restringida (Acire) existentes. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba, de la que ayer tomó conocimiento la junta de gobierno local del Ayuntamiento, da la razón a la empresa Ares Capital, sociedad que ofrece el servicio de Uber en Córdoba, y no al Ayuntamiento, que había prohibido el paso a estos vehículos permitiendo, en cambio, el acceso a los taxis. El fallo considera el acuerdo de no permitir circular a los VTC por las zonas Acire «arbitrario y discriminatorio y sin sustento legal». El fallo no tiene efectos prácticos, ya que los VTC están transitando por zonas restringidas como medida cautelar, aunque da seguridad jurídica a la empresa para seguir haciéndolo.

LA SENTENCIA / El recurso fue interpuesto por Ares Capital contra la resolución de Movilidad del 9 de octubre del 2018 que denegaba su solicitud de acceder a las zonas restringidas, que ahora queda anulada. El Ayuntamiento, en el anterior mandato, para denegar la petición a la empresa, se basó en un acuerdo del 25 de abril del 2014 en el que aprobaba las normas de movilidad de las zonas Acire, así como en el posterior del Pleno en el que este daba luz verde a distintas medidas como seguir liberando carriles pero solo para los taxistas. Ares Capital criticó que el Pleno adoptó el acuerdo «sin audiencia previa y sin informe o dictamen jurídico», por lo que fue «una decisión arbitraria» y discriminatoria. Por su parte, el Ayuntamiento, así como la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos del Taxi (Auttacor), codemandada en el recurso, argumentaba que la restricción del uso de las vías públicas es competencia municipal y que en ello se basa la ordenanza municipal sobre tráfico y el acuerdo del 2014, que autoriza el acceso a las zonas Acire «a auto-taxis y coches de caballos con licencia municipal», pero no a los VTC.

La sentencia indica que, aunque las restricciones a vehículos VTC se adecúan a derecho, «alcanzan solo en cuanto al número de licencias y otros aspectos de la contratación de los vehículos con conductor», pero «en absoluto en lo referente a una posible limitación de acceso a zonas concretas de los núcleos urbanos». El fallo considera que con las limitaciones que hay «queda salvaguardada la protección al servicio público del auto-taxi, sin que dentro de esa protección deba entenderse incluida la limitación consistente en la prohibición del acceso» a los VTC a las zonas Acire, que es «discriminatoria». Es más, la sentencia indica que las normas existentes no concretan nada en relación a los vehículos VTC, por lo que la restricción circulatoria a la que están sometidos no cuenta con «respaldo legal alguno». El juez estima que, además de «discriminatoria», la media es «arbitraria» e implica «una nueva restricción a la actividad empresarial no autorizada en norma legal alguna». La discriminación se da también -indica el fallo- porque la normativa municipal deniega el paso por las zonas Acire a los VTC pero se lo permite a los coches de caballos, cuando estos «son una actividad empresarial turística que no cuenta con la protección jurídica con la que sí cuentan los auto-taxis» y que, además, tampoco son un «transporte de viajeros esencial como servicio público». A pesar de ello, añade el fallo, a los coches de caballos «no se les pone reparo a su acceso a las zonas restringidas».

Tras dar a conocer la sentencia, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, insistió en que, en la práctica, esta no cambia nada, ya que los VTC ya circulaban por las zonas Acire de forma cautelar y hasta que hubiera un pronunciamiento judicial, que ya ha llegado y que les permite, por tanto, seguir haciéndolo. Fuentes explicó ayer que la Asesoría Jurídica estudiará la sentencia para recurrirla. Además, garantizó que, como «el sector del taxi juega en desigualdad de condiciones» con los VTC y «debe jugar con las mismas reglas de juego», el gobierno local buscará «fórmulas» de apoyo para «situar en un plano de igualdad ambas partes -en referencia a taxistas y VTC- cumpliendo la ley».