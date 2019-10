La venta de locales comerciales se reduce a la mitad en doce años

La venta de locales comerciales se ha reducido casi a la mitad en doce años en Córdoba y provincia. La fecha de referencia usada es el 2007, ejercicio en el que se vislumbraba la crisis, pero aún no había comenzado, y que marca un antes y un después, ya que a partir de ahí empezó el ritmo descendente. Ese decremento indica el menor interés que hay como negocio por este tipo de bienes que, además, se están encontrando con dificultades para ser arrendados en algunas zonas. Los datos de compraventa en Córdoba que maneja el INE indican que si el 2007 se cerró con 1.279 transacciones, el año pasado solo hubo 648, es decir, un 49% menos. El comportamiento de las ventas no es mejor si se analizan las que se han producido entre enero y agosto. A lo largo de esos ocho meses, en el año 2007 hubo 933 operaciones de compraventa, mientras que en el mismo periodo del 2019, la cifra ha bajado a 525, lo que se traduce en una caída del 43% en los doce años transcurridos entre ambos.

Si se observan los datos del INE, tanto en el análisis anual como en el del acumulado de enero a agosto, se puede comprobar que ha habido momentos puntuales de mejoría en los años 2010, 2013, 2015 y 2016, pero el resto han sido de retroceso en las ventas de locales. Sin embargo, este año se detecta una mejoría en relación al 2018, con un subida del 21,5%. A pesar de ello, la sensación del sector es que este ejercicio la situación es peor y que el número de espacios cerrados es mayor, proliferando más aún en Ciudad Jardín y Santa Rosa. Si a nivel global hace un año por estas fechas casi un tercio de los locales se encontraban vacíos, ahora, y según explica el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, esa cifra se ha sobrepasado y ya hay más de un tercio.

VIÑUELA Y CENTRO/ La Viñuela y el centro siguen siendo los barrios comerciales con el nivel de ocupación más alto. El año pasado el porcentaje era del 90% en las calles principales de La Viñuela, y de entre el 75 y el 80% en las secundarias; mientras que en el centro se situaba en un 80% en las vías más importantes y entre un 70 y 75% en las anexas. Este año, y según Comercio Córdoba, aunque «no pierden tanto el pulso en relación al 2018, también registran una ligera bajada» en el nivel de ocupación.

Hace un año, los barrios de Santa Rosa y Ciudad Jardín contaban con un 75% de locales abiertos en sus arterias primordiales y entre un 60 y 65% en las secundarias. Este ejercicio el grado de ocupación es bastante inferior. Esta situación preocupa al sector. Bados considera que hay que «plantear un plan de actuación para reactivar Ciudad Jardín y Santa Rosa, que se están viniendo abajo».

En el centro, llama la atención la situación de Cruz Conde, bautizada ahora como Foro Romano, que continúa sin levantar cabeza a pesar del atractivo que ganó con su peatonalización. El problema de esta calle es que muchos de los negocios que había se han ido trasladando a otras ubicaciones, a lo que se suma que hay pocos locales de gran tamaño, que son los que buscan las franquicias. El gestor patrimonial y consultor José Recio explica que muchos operadores prefieren tener una o dos tiendas físicas más grandes y comercio on line y «en Cruz Conde los locales son pequeños», por lo que cree que va a quedar más para «servicios» en el primer tramo hasta llegar a Correos y para «hostelería» en el resto. «Difícilmente volverá a ser lo que fue», afirma. Allí falta, según señala, «una gran superficie que coja más metros y revitalice» la calle, que «se ha depreciado desde su peatonalización».

SIN CARGAS/ La mayoría de los locales del centro «son de propiedad privada, no tienen cargas y sus propietarios no necesitan venderlos», afirma Recio, pero, al estar vacíos, «su valor se deprecia». En la antigua Cruz Conde, por ejemplo, «se paga peor un local en venta que arrendado».

El presidente de Comercio Córdoba piensa que la antigua Cruz Conde es una calle que sigue siendo primordial para el comercio pero «los movimientos que se suceden hacen que sufra despoblamiento». Bados espera que «con el tiempo vuelva a tener índices de alta ocupación y no veamos locales vacíos». Otra calle, Claudio Marcelo, continúa sin tener tirón. Comercio Córdoba ha pedido al Ayuntamiento que reforme la vía, colocando plataforma única, para intentar reactivarla. Desde que se fraguaba la peatonalización de Cruz Conde, el comercio pide la semipeatonalización de Claudio Marcelo.

EVOLUCIÓN / El presidente de Comercio Córdoba considera que la evolución de los locales va en paralelo a la de las ventas. En este sentido, recuerda que durante el 2018 las ventas cayeron «y la previsión es que en el 2019 no van a mejorar, al contrario», van a seguir bajando. En esa caída influye que «han aparecido nuevos actores, la venta on line, que resta al comercio físico», y que en Córdoba «hay un 25% de paro y los bolsillos de los cordobeses no están en la mejor situación». A su juicio, se está produciendo «una reconversión silenciosa del sector y lo más visible es esto, que hay muchos locales cerrados». Es más, Rafael Bados está convencido de que «muchos locales no van a volver a tener actividad comercial».

