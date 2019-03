El vandalismo apunta a las rejas y balcones del concurso de mayo

De los contenedores de basura, las estatutas y el mobiliario público, a uno de los símbolos más preciados del mayo cordobés, las flores. A poco más de un mes para que empiece el concurso que se desarrolla de forma paralela al de patios (del 6 al 19 de mayo), el vandalismo callejero parece haber apuntado ahora a las rejas y balcones.

La casa de Luisa María García, situada en Maese Luis 22, amaneció ayer con parte de las macetas que decoraban sus balcones arrancadas de cuajo. Llevaba tres años sin participar en el concurso a la espera de que las gitanillas cordobesas con las que las adorna crecieran lo suficiente «para tener una melena larga uniforme, ya que en mi calle, al ser estrecha, entra menos sol y tardan más en crecer». Pero esta vez tampoco podrá ser. Luisa María acudió ayer al Ayuntamiento para renunciar a participar en esta edición del concurso. «Han destrozado el 50% de las flores que había», explicó ayer la dueña, que tiene claro que quien lo ha hecho solo pretendía «hacer daño». Según su relato, encontró restos de sus plantas en las papeleras y en los contenedores, por lo que quien se las llevó no quería las flores. «Además, los vecinos saben que yo no tengo problema para dar esquejes, que se los doy a todo el que me los pide sin problema, el otro día vinieron incluso del Jardín Botánico porque este tipo de gitanilla no se encuentra en los viveros», aseguró.

La propietaria de Maese Luis 22 encontró el desaguisado de buena mañana. «Entré en casa el lunes por la tarde, sobre las 20.30 horas, y todo estaba en su sitio, pero esta mañana a las seis, cuando salí a pasear al perro, vi que me las habían destrozado». Al parecer, los vándalos tuvieron que trepar por los balcones para quitar las flores «porque las han arrancado desde arriba», explicó la propietaria, y aunque ella duerme en la habitación que da a la calle no oyó ningún ruido. «Me operaron de una mano por la tarde y llegué rendida a casa, así que no escuché ningún ruido», comentó, «si hubiera sido en fin de semana habría pensado que era obra de alguna de las despedidas de soltero que pasan por aquí de noche, pero un lunes de madrugada... no lo entiendo, la verdad».

De momento, no tiene pensado presentar denuncia a la Policía «porque no creo que sirva para nada», ha dicho, pero ayer advirtió a otros propietarios de rejas y balcones sobre lo ocurrido, «para que estén pendientes por si acaso se trata de una nueva moda». Según explicó, aunque nadie ha sufrido el efecto del vandalismo de un modo tan grave, sí que se han producido otros incidentes como robos de macetas y plantas arrancadas en distintos recintos.

El presidente de la asociación Claveles y Gitanillas, a la que pertenece Maese Luis 22, Rafael Barón, confirmó que este no es el primer caso que se da en los patios y que le han llegado incidencias de recintos en Zarco, San Basilio y Terrones, pero más leves.

Los dueños de los patios se han quejado en distintas ocasiones de la falta de civismo de algunas de las personas que los visitan, sobre todo, durante el desarrollo del concurso, por la falta de cuidado con la que se mueven por los recintos y los efectos que tienen en las plantas las aglomeraciones que se producen, pero hasta ahora no se habían registrado incidentes intencionados como parece que es el caso ahora.

Barón ha mostrado su rechazo al incivismo y a este tipo de actos vandálicos «que solo generan malestar» y ha recordado la importancia de cuidar «un patrimonio floral que embellece toda la ciudad». También ha llamado a que se siga trabajando en la educación de la ciudadanía y en cultivar el respeto a lo que representa la fiesta de los patios, que ha sido declarada Patrimonio Inmaterial por la Unesco y que se desarrolla año tras año en casas particulares.