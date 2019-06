Tan simple como que si bebes, no conduzcas

Han pasado 34 años desde aquella campaña de la DGT en la que Stevie Wonder pronunciaba un mensaje que hoy día sigue siendo la clave de la prevención: «Si bebes, no conduzcas». Se trata de algo tan simple y tan obvio como eso. Sin embargo, han pasado tres décadas desde aquel anuncio y aunque la cifra de accidentes en carretera, según Tráfico, ha descendido, las estadísticas reflejan que aún hay miles de conductores que se ponen al volante después de haber bebido. Paco y Manuel, dos voluntarios de Aspaym que se mueven en silla de ruedas, intentaron ayer dar un baño de realidad a decenas de cordobeses con su presencia. Paco fue víctima hace tres años de un accidente de tráfico en Carlos III que dio un giro a su vida. Conducía una Vespa cuando un coche lo atropelló y no ha vuelto a andar. «En mi caso, el conductor no había bebido, el problema fue la velocidad, pero el resultado es el mismo». Las consecuencias, en este y en muchos otros casos, son irreversibles.