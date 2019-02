Sectores que tiran de la contratación

EL CAMPO, A LA CABEZA

La agricultura sigue siendo la actividad en la que se genera más empleo, mientras que la industria continúa como el sector que menos contrata. El balance publicado por la Consejería de Empleo recoge que de los 560.002 contratos que se hicieron durante el 2018, el 45,9% correspondieron al sector agrario (253.307), superando a los servicios (40,2% y 225.524 contratos). Lejos se encuentran la construcción (7,97% y 44.645) y la industria, que es el sector en el que se hacen menos contrataciones (32.524 y un 5,8%). Córdoba es la cuarta provincia andaluza en la que tiene un mayor peso la contratación agraria respecto al total de sectores.

PRINCIPAL ACTIVIDAD

La agricultura se mantiene como el principal generador de contratos en el 64% de los municipios de la provincia, concretamente en 48. Precisamente, la ciudad de Córdoba, donde se hacen más contratos en servicios, es el municipio con más empleos en la agricultura, con 26.681 durante el 2018. Le siguen las localidades de Palma del Río, donde se firmaron 23.949; Cabra, con 13.312; Baena, con 11.689; Montalbán, con 10.806; Lucena, con 10.277, y Aguilar de la Frontera, con 10.211.

VALSEQUILLO

En la provincia solo hay un municipio en el que se firman más contratos en la construcción que en ningún otro sector. Es el caso de Valsequillo.

PREVISIÓN

Fernando Lara, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba, no prevé grandes cambios para este 2019, sobre todo por la «incertidumbre política» interior y exterior y el modelo productivo. «Se ha producido un aumento de la afiliación a la Seguridad Social, pero hay que ver el tipo de contratos que se están haciendo, que suelen estar marcados por la precariedad», asegura. «En 2019 preveo pocos cambios. No habrá un despegue, pues no hay cambios que modifiquen la precarización del empleo».

JAÉN

El hecho de que Jaén sea la tercera provincia andaluza en empresas inscritas se explica por el alto número de sociedades agrarias.