«Se tiran la pelota de unos a otros mientras el tiempo corre»

La madre de Lola Castellón se llama Juana, tiene 80 años y solicitó por primera vez la ley de dependencia en el 2012. «En ese momento -explica Lola-, aún se podía manejar. Tiene reconocido que es gran dependiente 3 nivel 1, pero le concedieron un par de horas de ayuda a domicilio solo de lunes a viernes». Juana vive con su marido, que tiene 85 años, tiene problemas de oído y sufre mareos. Lola explica el caso de su madre mientras la acompaña en el hospital. «Ahora -relata- está ingresada porque le ha dado un ictus y sufre una deficiencia cognitiva, no reconoce nada ni se mueve. Estuvo ingresada tres semanas antes de la feria, pero la echaron a casa y ahora ha vuelto al hospital porque es diabética y le subió mucho el azúcar».

Su hija lleva mucho tiempo batallando por el caso. «Presenté una reclamación al defensor del pueblo, que me contactó para interesarse por el caso, y también he presentado quejas por escrito ante la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales, pero nada». Según cuenta, «todos se tiran la pelota unos a otros, la Junta echa la culpa a Servicios Sociales y Servicios Sociales a la Junta y mientras, el tiempo corre y ella empeora». Viendo que la ayuda a domicilio es insuficiente, ha solicitado la prestación económica vinculada al servicio con la que contratar a una persona que vaya a casa de su madre a diario. «Entre mi padre y nosotros pagaríamos el resto para tener a alguien más horas, que es lo que ella necesita, pero dicen que eso lo han quitado, que no hay dinero y que podemos pedir ayuda a domicilio».