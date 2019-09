Reina Sofía logra un embarazo por cada cuatro intentos

El hospital Reina Sofía de Córdoba realizó en el 2018 (última estadística disponible) 451 estudios básicos de fertilidad y llevó a cabo un total de 671 ciclos de reproducción asistida con los que consiguió 169 embarazos. Si se ponen en el mismo saco todas las técnicas empleadas, por cada cuatro intentos, logró un embarazo.

La inseminación artificial con semen de la pareja, de la que se realizan hasta cuatro ciclos, consiguió 23 embarazos después de 165 ciclos realizados a 60 parejas. Por su parte, la inseminación artificial con semen de donante, de la que se llevaron a cabo 122 ciclos, logró 19 embarazos en 31 parejas o mujeres solas.

El mayor volumen de ciclos se concentró en la fecundación in vitro ICSI. Según el doctor Juan Lorente, jefe de la unidad de reproducción asistida del hospital, se iniciaron 384 ciclos de los que se cancelaron 16 antes de llegar a la punción de ovarios y se realizaron 227 transferencias de embriones en fresco. De los ciclos con transferencias en fresco realizadas, se consiguieron 90 embarazos. Además, el centro llevó a cabo 93 transferencias de embriones congelados que dieron lugar a 28 embarazos.

En inseminación artificial, se registraron cuatro embarazos gemelares, el 9,5% del total, mientras la cifra se eleva al 11% cuando se emplea la fecundación in vitro.

En el hospital Reina Sofía, el único que ha facilitado datos, ya que las clínicas de Córdoba consultadas no han aportado información sobre su actividad, es posible recurrir a la inseminación artificial con semen de donante aunque para ello se recurre a un banco privado.

Para acceder a los servicios de reproducción por la Seguridad Social, que no tienen ningún coste para el usuario, es necesario «acudir después de un año de relaciones estables sin éxito o antes si existe algún problema que afecte a la fertilidad de alguna de las partes». La edad máxima para hacer el estudio está fijada en cuarenta años y no existe lista de espera para acceder a la inseminación artificial, una técnica que se emplea en mujeres que no superen los 38 años.

La lista de espera para la fecundación in vitro en este momento es de unos 15 meses. Lorente insiste en la importancia de la edad como factor clave para lograr un embarazo y en factores externos como el tabaquismo y el alcohol, «un hábito al que las mujeres se han incorporado en los últimos años y que reduce sustancialmente la calidad y la cantidad de los óvulos».