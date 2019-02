El Realejo será semipeatonal tras una remodelación de cuatro meses

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me parece una idea genial recuperar el entorno para el peatón pero ¿ Alguien se ha preocupado de los residentes y de sus vehículos?, Viví en la zona 33 años y al final tuve que salir al extrarradio porque el ayuntamiento nunca pensó en que tenemos vehículos, después que no hablen de la despoblación del casco histórico,los residentes no se puede y buscar la vida solos , también son contribuyentes