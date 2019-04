Rabanales Plaza será un parque comercial con cine

La ciudad de Córdoba tenía un centro geográfico, económico, dinámico y cultural con muchos cines como "ventanas" al mundo, a todo. Esto se ha ido diluyéndose, por unas razones u otras. Sin nostalgia del pasado, es la cruel realidad. NO van a ser los paseos delante de los numerosos escaparates (como desean los comerciantes) que quedan que la ciudadanía cordobesa mantiene su "cultura". Y una de las razones fundamentales es que ya ese centro NO tiene ni un solo cine. NO olvidemos que el cine está considerado como el 7e arte, pero que tiene una serie de componentes que aportan mucho a una población. Y la excusa que son caros, que internet u otras "quejas" NO son válidas para justificar el cierre masivo de salas de cine. Curiosamente, al mismo ritmo en el otro sentido han aumentado las mesas y sillas, de las terrasas y otra manera de concebir el ocio (cultural). Es lo que hay. Ahora allí, en el quinto pino quieren hacer un "centro" con cines. Les deseo una suerte infinita, que la necesitaran cuando vean lo que verán.