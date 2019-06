Quejas por la retirada de elementos de la vía pública

La Shopping Night recibió ayer una queja por parte de comerciantes de la calleja Barqueros, que lamentaron que la Policía les obligara a retirar elementos de la vía pública. En esta línea, Rogelio de los Ríos, que fue vicepresidente de Comercio Córdoba durante años (entre otras responsabilidades), afirmó que instaron a las tiendas a retirar los objetos y que esta medida afectó «a los que no son socios de Centro Córdoba». Además, indicó que los establecimientos habían pagado por participar en el evento «y a los que no han pagado no les permiten tener las cosas en la calle». De los Ríos se preguntó «¿dónde estaba Centro Córdoba cuando se ha hecho la campaña para que no se apague la iluminación?» y explicó que «los que no pagan tienen sus razones, quizá no se sienten representados por Centro Córdoba ni por Comercio Córdoba».

De su parte, el gerente de Centro Córdoba, Ricardo Castilla, detalló que «sabíamos que íbamos a ser pioneros en un plan de seguridad que tendrá que desarrollar cualquier evento», por lo que «lamentamos lo ocurrido, pero estaban informados». Castilla hizo hincapié en que «ellos no habían informado de lo que iban a hacer y no están identificados en el plan de seguridad y autoprotección». También recordó que este colectivo ha gestionado los permisos para ocupar la calle y comentó que hay firmas que han pagado por participar en la Shopping Night (150 euros), «y no por eso le han permitido tener cosas en la calle, debido a su ubicación». Por otro lado, Castilla planteó que «hay personas que abren sabiendo que se están aprovechando de otros comerciantes, el que haya gente en la calle se debe al esfuerzo de otros».