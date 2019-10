PSOE y Adelante Andalucía estudian sendas enmiendas a la totalidad

El PSOE andaluz sostuvo ayer que el proyecto de ley de los presupuestos de la Junta para el 2020 es el «más de derechas» de la historia de Andalucía y tiene la «impronta» de Vox, por lo que confirmó que presentará una enmienda a la totalidad con propuesta de devolución en el Parlamento de Andalucía. El portavoz parlamentario socialista, José Fiscal, expuso en rueda de prensa que de un «primer análisis somero» del proyecto de ley se puede manifestar con «rotundidad» que el presupuesto «oculta» que «se mete la mano en el bolsillo» de las clases medias andaluzas con una «subida» de impuestos. Fiscal negó que sean expansivos y cree que el incremento, de unos 2.000 millones, se debe al aumento en un 5% de los ingresos del Estado y de los impuestos a las clases medias.

Adelante Andalucía también estudia presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos, ya que considera que no atiende a las necesidades de los ciudadanos, contiene «recortes encubiertos» y profundiza en el «agujero fiscal» por la rebaja de impuestos «a los ricos». El portavoz de Economía de la formación, Guzmán Ahumada, explicó que con la enmienda buscarían proteger «a los más débiles» y poner encima de la mesa un proyecto alternativo que fortalezca la público y trabaje en el cambio de modelo productivo. Criticó que en la mayoría de programas que afectan a la ciudadanía el presupuesto crece por debajo del aumento del PIB, situado en el 3,6%, lo que entiende como «recortes encubiertos», y lamentó que la mayor parte del aumento de la cifra global va al pago de deuda pública. Consideró que es un presupuesto «demasiado optimista» en materia de impuestos y denunció que el «agujero fiscal» provocado por la rebaja de impuestos «a las grandes fortunas» se ve compensado por una venta de patrimonio de 320 millones.

RESERVAS DE VOX / El portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, aseguró ayer que van a «apurar» todas las posibilidades para alcanzar un acuerdo con el Gobierno de PP y Ciudadanos para los presupuestos de 2020 y, aunque no es su objetivo, si no se consigue presentarán una enmienda a la totalidad. «Si no nos diera tiempo o no fuera posible, o viéramos que no hay voluntad de cambio en los textos tendríamos que presentar una enmienda a la totalidad», dijo en rueda de prensa, antes de matizar que esa medida no es ni su objetivo ni su deseo. Explicó que todavía no ha tenido ocasión de estudiar los presupuestos pero por las conversaciones con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y con miembros de su equipo cree que están trabajando en las propuestas que Vox ha presentado y viendo «la posibilidad de incluirlas» vía enmiendas.

El portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, defendió los presupuestos porque «consolidan» las políticas sociales y la bajada de impuestos. Nieto subrayó que más de la mitad de todo el presupuesto se dedica a políticas sociales y garantizó que serán las cuentas más comprometidas con el medio ambiente, con un «sello verde». Manifestó que ha llegado el momento de «hablar y dialogar mucho» para lograr «buenos acuerdos» con todos los grupos y afirmó que no quieren que sean los presupuestos de PP y Cs con el apoyo de Vox, sino que sean también de PSOE y Adelante Andalucía.