Los profesores auguran un curso «conflictivo» a tres días de su inicio

Por qué llamar pérdida de derechos laborales a que te quedas sin plaza de interino? Por qué hablar de bajada de calidad educativa si lo que quieres decir es que este año no te contratan? Por qué hablar de empobrecimiento de la escuela pública confundiéndolo con que lo que quieres decir es tener trabajo este año también? Voy a contar una cosa. En cierta ocasión, se celebró una asamblea de docentes en el instituto Séneca. Los primeros en exponer sus reivindicaciones fueron los interinos. Fueron muy atentamente escuchados por los sindicatos que le dieron la razón en todo: que era que querían otra interinidad. Una vez expuesta y atendida su reclamación, se levantaron y no quedó ni uno en el salón. Lo que iban a dilucidar allí el colectivo de docentes ya no les interesaba. Me pueden tirar piedras, pero esto es verdad. Yo estaba allí.